Catturato a Foggia Leonardo Gesualdo, latitante della mafia pugliese ricercato da 5 anni

Il 39enne sorpreso nel sonno dalle teste di cuoio. Il suo nome era inserito nell'elenco dei latitanti più pericolosi

Carabinieri del Gis - Ipa
07 ottobre 2025 | 08.46
Redazione Adnkronos
Catturato all’alba di oggi, martedì 7 ottobre, dai carabinieri del Gis (Gruppo Intervento speciale) il latitante Leonardo Gesualdo 39 anni, ritenuto esponente di spicco della 'Società foggiana', la mafia del capoluogo dauno, ricercato dal 2020 e già condannato in primo grado a 12 anni per associazione mafiosa. I carabinieri hanno fatto irruzione all’interno di un edificio della periferia di Foggia, sorprendendolo all’interno.

Il blitz condotto dai reparti speciali dell’Arma giunge a conclusione delle indagini sviluppate in questi mesi dai carabinieri del Comando Provinciale di Foggia che, con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, guidata dal procuratore Roberto Rossi, nei giorni scorsi sono riusciti finalmente a localizzare il rifugio nel quale si nascondeva il latitante in fuga ormai da 5 anni.

Il ricercato, sorpreso nel sonno dalle esplosioni che hanno accompagnato l’ingresso delle 'teste di cuoio' all’interno del covo, si è arreso senza opporre alcuna resistenza, nonostante in suo possesso sia stata rinvenuta una pistola con matricola abrasa, con caricatore inserito contenente sei colpi. Gesualdo era inserito nell'elenco dei latitanti più pericolosi.

