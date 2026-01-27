circle x black
Cerca nel sito
 

Fine vita, Pro Vita & Famiglia: "Senato accolga appello della Chiesa, stop a legge"

Antonio Brandi
Antonio Brandi
27 gennaio 2026 | 14.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Pro Vita & Famiglia esprime "pieno sostegno e condivisione alle parole pronunciate dal cardinale Matteo Zuppi contro le derive eutanasiche nel dibattito politico in corso sul fine vita e sul rischio che una norma che legittima il suicidio assistito rischia di 'depotenziare l’impegno pubblico verso i più fragili', che 'potrebbero convincersi di essere divenuti ormai un peso'”. "Ci aspettiamo che la maggioranza e, in generale, tutti i parlamentari, soprattutto quelli che si dichiarano cattolici, percorrano la strada tracciata dal cardinale Zuppi e boccino subito il disegno di legge sul fine vita, la cui discussione ricomincerà in Senato a metà febbraio", dichiara Antonio Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia, commentando le parole con cui il presidente della Cei ha aperto, ieri, il Consiglio permanente dei vescovi italiani in corso a Roma.

"Come ha ricordato anche la Consulta - aggiunge Brandi - il parlamento non ha nessun obbligo legislativo né c’è alcun vuoto normativo. Ecco perché, come ha detto Zuppi, 'la risposta alla sofferenza non è offrire la morte, ma garantire forme di sostegno sociale' e concentrare ogni sforzo per incentivare una volta per tutte l’applicazione concreta e capillare della legge 38/2010 sulle cure palliative, come lo stesso cardinale ha denunciato, sottolineando la necessità di garantirle 'senza distinzioni sociali e geografiche, mentre ancora non sono applicate come stabilito'”.

Ad oggi infatti, riporta 'Pro Vita & Famiglia', "in Italia solo il 33% degli aventi diritto alla palliazione riesce effettivamente ad accedervi, con drammatiche medie regionali come in Sardegna (4,3%), Calabria (6,4%), Campania (8,5%), Marche (8,5%) e in generale con la maggior parte delle Regioni che non supera la media nazionale". Le parole di Zuppi seguono la strada tracciata da Papa Leone XIV nel discorso al corpo diplomatico del 9 gennaio, quando ha affermato che "è compito degli Stati rispondere concretamente alle situazioni di fragilità, offrendo soluzioni alla sofferenza umana, quali le cure palliative, e promuovendo politiche di autentica solidarietà, anziché incoraggiare forme di illusoria compassione come l’eutanasia", conclude Antonio Brandi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
fine vita eutanasia suicidio assistito cure palliative
Vedi anche
News to go
Giornata della Memoria, ecco perché si celebra il 27 gennaio
Milano, 28enne ucciso in operazione antidroga: il videoselfie della nostra inviata
Sabrina Impacciatore: "I set americani? Se non funzioni ti mandano a casa" - Video
News to go
Polizze catastrofali, i danni del ciclone Harry riaccendono il dibattito
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza