Fondazione Bicocca, assessora Cappello: “Formare giovani per mondo del lavoro è obiettivo molto utile per intero Paese”

“L’obiettivo della Fondazione è trasformare da un lato il mercato del lavoro, avvicinandolo sempre di più alle aspettative di tante ragazze e ragazzi, dall'altro lato avvicinare questo patrimonio di giovani alle proposte che ci sono nel mercato del lavoro, orientandoli e formandoli nel modo corretto a fronte delle tante vacancies che ci sono in diversi settori. Un obiettivo molto utile non solo a Milano, ma al nostro Paese”. Lo afferma Alessia Cappello, assessora allo Sviluppo economico e politiche del lavoro del Comune di Milano, all’evento ‘Connessioni per il futuro’, con cui l’università degli studi di Milano Bicocca ha presentato la Fondazione Bicocca. La presentazione si è tenuta presso l’Aula magna dell’Ateneo ed ha visto la partecipazione della rettrice Giovanna Iannantuoni, del presidente della Fondazione Bicocca Marco Orlandi, dell’assessore regionale Guido Guidesi e del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alessandro Morelli.