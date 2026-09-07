Un semplice scarto può diventare alleato prezioso nella routine di pulizia domestica
I fondi di caffè possono migliorare l'igiene del bagno. Di solito, dopo aver preparato la moka, i fondi vengono gettati via, ma gli stessi nascondono proprietà che potrebbero essere molto utili tra le mura domestiche, in particolare per neutralizzare gli odori e portare benefici alle tubature.
Sebbene non possano sostituire prodotti specializzati, sono considerati, secondo quanto riportato dal media spagnolo El Cronista, un'alternativa accessibile ed estremamente low cost per chi non vuole ricorrere a sostanze chimiche. Il caffè contiene infatti proprietà naturali che facilitano l'assorbimento e la neutralizzazione degli odori, anche nei wc.
I fondi possono quindi aiutare a ridorre l'umidità negli ambienti chiusi, diffondendo a loro volta un amore nella stanza e integrandosi così con la routine di pulizia del bagno. Il caffè offre inoltre notevoli vantaggi nella manutenzione delle tubature: la sua consistenza può trascinare detriti leggeri rimasti 'in sospeso' e prevenirne così l'accumulo, integrandosi con lo scarico.
Un comune scarto, insomma, può integrarsi efficacemente, e senza costi, nelle routine domestiche, ottimizzando l'ambiente e aiutando l'igiene complessiva dello stesso. Il suo effetto si amplifica, inoltre, se combinato con acqua calda.