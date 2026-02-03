circle x black
Niscemi, auto in bilico precipita nel burrone: era il simbolo della frana

Un drone ha ripreso la sua caduta nel vuoto

L'auto sospesa sulla frana (Fotogramma/Ipa)
03 febbraio 2026 | 14.21
Redazione Adnkronos
E' precipitata nel vuoto, all'alba di oggi, l'auto simbolo in bilico sulla frana di Niscemi. L'auto, come si vede del drone di Local team, è caduta nel vuoto e ora è sul precipizio.

A indagare sulle cause della frana sarà una Commissione di studio, chiamata anche ad approfondire la "velocità del movimento franoso e le condizioni di rischio residuo", oltre a "interventi di prevenzione". La Commissione di studio avrà un mese di tempo per terminare i propri lavori e potrà avvalersi della collaborazione del Dipartimento nazionale della Protezione civile e del Dipartimento Casa Italia.

