Francesco Baccini: ''Scrissi la canzone 'Armani cambiami il look' e mi invitò per regalarmi le sue giacche''

''Nel 1989 uscì il primo singolo del mio primo album che si intitolava 'Armani cambiami il look'. Qualche tempo dopo qualcuno fece sentire la canzone a Giorgio Armani e lui mi invitò nel suo showroom per cambiarmi veramente il look: mi regalò delle giacche, un vestito e un paio di scarpe. Ero vestito Armani. Fu molto divertente perché la prese con ironia''. Così il cantautore Francesco Baccini ricorda con l'Adnkronos il suo incontro con lo stilista Giorgio Armani, morto oggi all'età di 91 anni a Milano.

''Scelsi lui per la mia canzone perché negli anni '80 Armani diventò veramente il simbolo della moda italiana nel mondo - continua - Il più grande spot delle giacche di Armani fu il film American Gigolò che uscì proprio nel 1980. Nel film il protagonista, interpretato da Richard Gere, cambiava 100 giacche e completi. E poi devo dire che effettivamente le giacche di Armani erano più fighe di tutte le altre''.

Poi sulla scomparsa dello stilista Baccini aggiuge: ''Credo che lui abbia avuto una vita intensa e piena di successi, ha mantenuto il marchio Armani sempre in alto, rinnovandolo continuamente. Aveva ancora dei progetti e credo che arrivare a 90 anni e avere ancora dei progetti sia un po' il sogno di tutti noi. Fare un lavoro che ci interessa e una motivazione forte è il segreto per vivere di più''.