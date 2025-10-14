circle x black
Frase choc su Turetta contro la figlia 13enne, padre denuncia prof

Il professore, scoprendo la ragazza a fumare una sigaretta elettronica in gita, le avrebbe urlato: "Uomini come lui esistono perché donne come te lo hanno fatto arrivare a questo punto"

14 ottobre 2025 | 19.09
Redazione Adnkronos
Il padre di una studentessa di 13 anni ha presentato una denuncia per minacce in procura a Trento per le frasi pronunciate da un professore di una scuola di Pordenone all’indirizzo della figlia, mentre lo scorso inverno erano in gita in Trentino.

Il rimprovero choc, cosa ha detto il prof e cosa la 13enne

Come riporta il Messaggero Veneto, il professore, dopo averla sorpresa in camera con una sigaretta elettronica, le avrebbe urlato: “Uomini come Turetta esistono perché le donne come te lo hanno fatto arrivare a questo punto. E meno male che esistono, così ci sono meno donne come te”.

L’episodio è emerso dopo che a fine anno la ragazzina è stata bocciata in terza media con grande sorpresa sua e dei genitori. Circostanza che avrebbe spinto la 13enne a raccontare al padre altri episodi di vessazione e minacce da parte del medesimo professore avvenuti durante l’anno scolastico. La procura chiamerà a testimoniare un altro professore e altre compagne di scuola della ragazzina che ora si è trasferita all’estero.

