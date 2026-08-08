circle x black
Cerca nel sito
 

Luigi Cavallari, oggi l'ultimo saluto a Roma. Ministra Roccella: "Per sempre mano nella mano"

Cavallari era scomparso lo scorso 27 giugno durante una gita in barca con la moglie dopo essersi tuffato dall'imbarcazione

Luigi Cavallari, Eugenia Roccella - fotogramma/ipa
Luigi Cavallari, Eugenia Roccella - fotogramma/ipa
08 agosto 2026 | 13.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

A Roma oggi si sono svolti i funerali di Luigi Cavallari, marito della ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, morto nel Lago di Vico. Le esequie si svolgono nella chiesa di San Lorenzo in Lucina in forma privata. Cavallari era scomparso lo scorso 27 giugno durante una gita in barca con la moglie dopo essersi tuffato dall'imbarcazione e il cadavere è stato ritrovato lo scorso 4 agosto.

"Dopo cinquant'anni camminavamo mano nella mano. Penso che ancora continueremo a farlo, sicuramente in un altro modo, in un altro mondo", ha detto la ministra che ha anche ringraziato "tutti quelli che sono qui, perché per me è un gran conforto" e "quelli che hanno consentito per Luigi il ritrovamento del corpo e una sepoltura cristiana".

La vicinanza alla ministra

Alle esequie hanno preso parte molti esponenti del governo e della maggioranza. Un commosso abbraccio c'è stato all'uscita dalla messa tra la ministra Roccella e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Vicinanza e commozione è stata espressa anche dal Guardasigilli Carlo Nordio, dal titolare della Cultura Alessandro Giuli e dai ministri dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, per le Disabilità, Alessandra Locatelli e per il Turismo, Gianmarco Mazzi. Presente anche il capogruppo di FdI al Senato Lucio Malan e il questore della Camera Paolo Trancassini.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
funerali Roccella Lago di Vico
Vedi anche
News to go
Chiusura estiva del Parlamento, le date
Jovanotti e Alfa portano la loro 'Buon vento' sul palco di Olbia - Video
'Codice' su Rai1, Barbara Carfagna: "L'Europa può essere sovrana senza controllare le tecnologie?"
Ancora acquisti sui mercati dopo dato su lavoro Usa peggiore di attese, a Milano Mps in evidenza, giù Stellantis - Video
Angelo Bonelli in spiaggia con l'ombrellone...ma è il Po in secca - Video
Carburanti annacquati, Corradini (Gdf): "A Roma sequestrate 10,5 tonnellate" - Video
Carburanti annacquati, Apruzzese (Adm): "Un campione su 10 risulta adulterato, fenomeno in crescita" - Video
Jovanotti e la sua band rendono omaggio al 'Maestrone' Guccini - Video
Wwf a difesa delle tartarughe marine, in Sicilia primato di deposizioni - Video
Mercati più cauti: Milano supera i 54mila punti, rally di Banco Bpm dopo apertura a fusione con CA Italia - Video
Vannacci celebra Guccini e canta "L'avvelenata" - Video
Con il sax immerso nelle acque del Po, l'esibizione jazz da brivido di Frankye Laforgue - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza