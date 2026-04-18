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Gardaland lancia la stagione 2026: Minecraft, KPOP Festival e turismo esperienziale

Gardaland lancia la stagione 2026: Minecraft, KPOP Festival e turismo esperienziale
18 aprile 2026 | 14.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

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Gardaland inaugura la stagione 2026 puntando con decisione sui nuovi trend del turismo, sempre più orientati a esperienze immersive, condivisione e scoperta del territorio. Le scelte dei viaggiatori, secondo il report Future Travel Behaviours 2026, confermano queste tendenze: relax (58%), tempo di qualità con famiglia e amici (45%), divertimento (37%) ed enogastronomia e scoperta locale (64%) sono oggi le principali leve nella pianificazione dei viaggi.

In questo scenario, il Gardaland Resort si presenta come una destinazione sempre più in linea con le nuove esigenze dei visitatori italiani ed europei, grazie a un’offerta che unisce intrattenimento, soggiorni confortevoli e benessere, oltre a una posizione strategica sul Lago di Garda che permette di vivere anche le eccellenze del territorio.

La stagione estiva 2026 sarà caratterizzata da un calendario ricco di eventi internazionali e nuove esperienze immersive. Tra le novità più attese c’è “Minecraft Meet the Mobs”, evento temporaneo annunciato da Merlin Entertainments e in arrivo dal 18 luglio per sei settimane: un percorso interattivo in sei tappe all’interno del parco, ispirato al celebre videogioco, dove gli ospiti potranno incontrare personaggi ufficiali e vivere attività dedicate.

Grande attenzione anche alla musica e alle community globali con il primo Gardaland KPOP Festival, in programma il 13 e 14 giugno. L’evento porterà al parco artisti e performer provenienti dalla Corea, con alcune presenze esclusive a livello europeo, per un’esperienza che unisce musica live, danza e fan engagement.

La stagione è partita con segnali positivi sia per il parco che per gli hotel del Resort e per Gardaland SEA LIFE Aquarium. Un dato significativo riguarda anche il personale: oltre l’80% dei lavoratori stagionali ha scelto di tornare, confermando il ruolo del resort non solo come attrazione turistica, ma anche come ambiente professionale stabile e orientato alla crescita.

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