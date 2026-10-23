circle x black
Cerca nel sito
 

Garlasco, Salvo Sottile comunica in tv all'avvocato di Stasi che è stato querelato dall'ex generale Garofano: "Non mi illuda"

Il conduttore annuncia durante Ore14Sera ad Antonio De Rensis la querela presentata dall'ex generale in procura a Parma. La risposta del legale: "Un sogno che si avvera"

Antonio De Rensis e Salvo Sottile
Antonio De Rensis e Salvo Sottile
Segui Adnkronos su Google
23 ottobre 2026 | 12.20
Ida Artiaco
LETTURA: 2 minuti

L'ex generale dei Ris Luciano Garofano avrebbe querelato Antonio De Rensis, l'avvocato di Alberto Stasi, unico condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco. Lo ha comunicato al legale Salvo Sottile nel corso della puntata di Ore14Sera andata in onda ieri sera su Rai 2.

"Mi dispiace che sia stato querelato", ha detto De Rensis al giornalista, che ha replicato: "Credo sia stato querelato anche lei, avvocato, dal generale Garofano". L'avvocato allora ha ribattuto: "Perché mi vuole illudere? Perché mi vuole dare una notizia che mi riempirebbe il cuore di gioia e poi magari non è vera?", provocando sorrisi in studio, tra cui quello di Angela Taccia, che fa parte del team legale di Andrea Sempio.

"No, io le assicuro che è stato querelato insieme a me e ad altre 12 persone, la querela è stata depositata il 19 di questo mese presso la procura di Parma. Le do anche dei riferimenti", ha aggiunto Sottile.

"Io le dico che non ci credo, ma farò fatica a dormire dalla gioia perché il mio sogno di poter incontrare Garofano in un'aula di tribunale si potrebbe avverare. Bisognerà vedere chi chiama chi. E' un messaggio molto diretto", ha concluso l'avvocato, che nei giorni scorsi, commentando l'intervista dell'ex generale in tv a Bruno Vespa, aveva detto: "Abbiamo la certezza che qualcuno mente, è indubitabile che in quest'ultima parte di questa vicenda tristissima c'è qualcuno che è un bugiardo".

Garofano è finito sotto la lente di ingrandimento della Procura di Pavia per le analisi condotte nel 2007 dubito dopo l'omicidio di Chiara Poggi, per il quale proprio Stasi è stato condannato in via definitiva, ma che ora potrebbe arrivare a una nuova svolta dopo l'iscrizione nel registro degli indagati di Andrea Sempio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Morgan: "Sanremo è un grande evento, ma manca la musica. De Martino? Ottimo ballerino" - Video
Caro carburanti, Conte: "Da decreto governo solo briciole e misure tampone" - Video
Tenta truffa del finto carabiniere ma chiama un militare vero e viene arrestato, l'audio della telefonata
A Napoli sfilano cittadini e camion, il corteo a sostegno degli autotrasportatori - Video
Caro carburanti, Schlein: "Governo non ha scuse, servono risposte e non si può più aspettare" - Video
Scontri Milano, Salvini: "Parà pronti con Lince e droni, mi auguro restino per anni" - Video
Caro carburanti, Schlein: "Governo venga in Parlamento a spiegare sue intenzioni' - Video
Blocchi dei tir svuotano scaffali dei supermercati - Video
Trump invita Melania a firmare un ordine esecutivo, ma la frase diventa un boomerang sul web - Video
Furto di farmaci oncologici al Pascale di Napoli, le immagini dei ladri all'opera
Pirelli e Ferrari insieme in India: "Qui l'Italia guarda al futuro" - Video
Scamarcio: "Proteste al Sud? Hanno ragione da vendere, servono misure serie e urgenti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza