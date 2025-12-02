Sono state consegnate questa mattina ai carabinieri del nucleo investigativo di Milano a cui sono affidate le nuove indagini dalla procura di Pavia sul delitto di Garlasco, le foto che ritraggono Andrea Sempio, attuale indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi, il 13 agosto 2007 fuori dalla villetta in cui la 26enne era stata uccisa qualche ora prima. Otto fotografie consegnate in formato digitale ai militari dalla fotografa che le scattò, allora freelance. La professionista, che ha conservato per 18 anni gli scatti del giorno dell’omicidio di Chiara Poggi e solo recentemente si è accorta, riguardando l’archivio, che tra i parenti della vittima, investigatori, giornalisti e curiosi che quel pomeriggio si erano recati in via Pascoli c’era anche Andrea Sempio, amico del fratello della 26enne e oggi indagato per l’omicidio, è stata sentita questa mattina nella caserma di via Moscova a Milano.