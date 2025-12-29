circle x black
Gelo lampo sull'Italia, Capodanno al freddo poi arriva anche il maltempo

Le previsioni del tempo fino a mercoledì 31 dicembre, le tendenze meteo

Gelo lampo sull'Italia, Capodanno al freddo poi arriva anche il maltempo - Fotogramma
29 dicembre 2025 | 09.01
Redazione Adnkronos
Verso la fine del 2025 con il gelo di Capodanno. Se finora le temperature si sono mantenute miti, l'Italia si prepara ora a un'ondata fredda, che sarà breve ma intensa prima del ritorno del maltempo. Per il momento, in ogni caso, non si prevedono ancora cambiamenti meteorologici drastici. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi, lunedì 29 dicembre, e per i giorni a venire.

Gelo lampo, poi il maltempo: cosa dice l'esperto

Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che con l’avvicinamento a Capodanno assisteremo a un cambiamento generale nel quadro europeo e nazionale, con l'arrivo di aria più fredda. Tuttavia, non si prevedono fenomeni di particolare rilevanza o un' irruzione gelida di grande portata.

Tra il pomeriggio di martedì 30 e la giornata mercoledì 31 dicembre, l’Italia verrà raggiunta da una colata d’aria fredda di origine artico-continentale che farà crollare le temperature, in particolar modo sul versante adriatico e al Centro-Sud, con i venti di Tramontana e Grecale in deciso, ma temporaneo rinforzo.

Non si prevedono precipitazioni degne di nota. Il sole sarà ancora protagonista su buona parte del Paese. Qualche pioggia bagnerà temporaneamente l’estremo Sud e le aree interne di Abruzzo e Molise, con nevicate fino a quote collinari. Ma sarà un normalissimo mordi e fuggi.

La settimana risulterà comunque abbastanza dinamica, infatti giovedì 1 gennaio le correnti ruoteranno dai quadranti meridionali con il ritorno di nubi e locali rovesci sulla fascia tirrenica, in particolare tra Liguria di levante, Toscana e Lazio, andrà meglio altrove. Le temperature, dopo una notte di Capodanno e una mattinata gelida, tenderanno ad aumentare nuovamente.

Questo peggioramento sarà molto probabilmente l’inizio di una fase di maltempo più duratura che potrebbe tenerci compagnia almeno fino all’Epifania, con venti sostenuti da Sud-Ovest e piogge e rovesci abbondanti su molte regioni, con le aree tirreniche sempre in prima linea.

Doveva arrivare il gelo e invece, come ogni anno, dagli ultimi aggiornamenti parrebbe proprio voler cambiare strada e puntare altri stati, tutti fuorché l’Italia. Ma in questa estrema dinamicità le sorprese sono comunque dietro l’angolo, e per gli amanti del freddo e della neve non resta che incrociare le dita e sperare in un cambio dell’ultimo minuto.

Le previsioni nel dettaglio

Lunedì 29. Al Nord: sole, nebbie e temperature in calo. Al Centro: stabile e soleggiato. Al Sud: sole, ma più nubi su Sicilia e Sardegna.

Martedì 30. Al Nord: nubi sparse, nebbie al mattino. Al Centro: piovaschi sul versante adriatico, neve debole sull’ Appennino. Al Sud: un po’ instabile su Puglia e basso Tirreno.

Mercoledì 31. Al Nord: soleggiato, nebbie/nubi basse al mattino. Al Centro: generalmente sereno. Al Sud: ventoso, qualche pioggia su Sicilia orientale e reggino.

Tendenza: possibile peggioramento con piogge e temporaneo rialzo termico fino alla Befana.

