Genitorialità, presentato il ciclo di appuntamenti pensati per le famiglie

Essere genitori è un impegno quotidiano fatto di ascolto, cura e accompagnamento alla crescita. Da questo spirito nasce il ciclo di eventi dedicato alla genitorialità che si terranno presso lo Store Enel di via Brignole De Ferrari 22R, a Genova.

Gli appuntamenti, pensati per i genitori, per le famiglie e per tutte le persone che accompagnano la crescita dei bambini e dei ragazzi, vogliono essere uno spazio di ascolto, confronto e crescita condivisa.

All’incontro inaugurale erano presenti l’Assessore Andrea Visentin del Municipio I - Centro Est, Gisella Chiarlo, Responsabile Spazio Enel Liguria e Piemonte e i protagonisti degli appuntamenti che si terranno ogni mercoledì alle ore 15:30, dal 3 al 17 giugno.

Ecco il calendario dettagliato dell’iniziativa promossa dal Gruppo guidato da Flavio Cattaneo:

· 3 giugno - Laboratorio creativo “Leggo e Creo”, a cura di Giocando inTono Aps: lettura di libri per bambini dai 2 ai 7 anni;

· 10 giugno - Babywearing Valentina, dell’Associazione Mammamondo, racconta i benefici e vantaggi del portare in fascia il proprio bambino. Spiegherà come riconoscere un supporto ergonomico e verranno mostrare le varie tipologie di supporto, illustrandone le caratteristiche;

· 17 giugno - Presentazione del libro “Mamme Anonime” di Le Sorelle Pedagogiste (Giacovelli Editore). Le autrici Nicole, Erica e Carola Bossert, nate e cresciute a Genova, curano la pagina Instagram “le Sorelle Pedagogiste” con più di 5000 followers, raccontando come dietro ogni “mamma” ci sia un nome.

Gli incontri saranno un’occasione preziosa per costruire insieme una comunità più consapevole, accogliente e vicina alle famiglie.

L’ingresso è libero e gratuito.