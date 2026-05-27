Genitorialità, presentato il ciclo di appuntamenti pensati per le famiglie

Gli incontri si svolgeranno per tre mercoledì di giugno presso lo Store Enel di via Brignole De Ferrari 22
Essere genitori è un impegno quotidiano fatto di ascolto, cura e accompagnamento alla crescita. Da questo spirito nasce il ciclo di eventi dedicato alla genitorialità che si terranno presso lo Store Enel di via Brignole De Ferrari 22R, a Genova.
Gli appuntamenti, pensati per i genitori, per le famiglie e per tutte le persone che accompagnano la crescita dei bambini e dei ragazzi, vogliono essere uno spazio di ascolto, confronto e crescita condivisa.
All’incontro inaugurale erano presenti l’Assessore Andrea Visentin del Municipio I - Centro Est, Gisella Chiarlo, Responsabile Spazio Enel Liguria e Piemonte e i protagonisti degli appuntamenti che si terranno ogni mercoledì alle ore 15:30, dal 3 al 17 giugno.
Ecco il calendario dettagliato dell’iniziativa promossa dal Gruppo guidato da Flavio Cattaneo:
Gli incontri saranno un’occasione preziosa per costruire insieme una comunità più consapevole, accogliente e vicina alle famiglie.
L’ingresso è libero e gratuito.