Genova, accoltella ex compagna e fugge: catturato nella notte

La vittima è stata trovata con sei ferite e trasferita in codice rosso all'ospedale San Martino: non sarebbe in pericolo di vita

Carabinieri (Fotogramma)
23 novembre 2025 | 10.05
Redazione Adnkronos
È stato rintracciato nella notte, nei pressi di Casella, in provincia di Genova, il 67enne che ieri pomeriggio ha accoltellato l’ex compagna 75enne a Montoggio. L’uomo era in fuga da ieri dalle 15, quando, al culmine di una lite nell’abitazione della donna, l’ha colpita con più fendenti prima di scappare nei boschi. A dare l’allarme alcuni vicini che hanno udito le urla. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, l’automedica, un’ambulanza della Croce Verde di Busalla e l’elicottero Drago dei vigili del fuoco. La vittima è stata trovata con sei ferite e trasferita in codice rosso all’ospedale San Martino con l’elisoccorso: non sarebbe in pericolo di vita.

Le ricerche del fuggitivo, condotte dai carabinieri di Montoggio, si sono concluse nella notte con il suo ritrovamento. L'uomo era in stato di ipotermia, ma in buone condizioni di salute. Dovrà rispondere di tentato omicidio.

