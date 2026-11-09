Gesualdo (Fism): "Continuiamo a rincorrere l’innovazione scientifica"

"Purtroppo continuiamo a rincorrere l’innovazione scientifica. Ci auguriamo che la riforma del sistema farmaceutico possa portare il nostro Paese a diventare più competitivo, perché ci confrontiamo con colossi come gli Stati Uniti e la Cina. È arrivato il momento che l'Europa creda di più nell’innovazione, e anche il nostro Paese ci creda di più. Siamo stati antesignani, perché questa riforma tende a sbloccare la burocrazia e a portare il farmaco sempre più vicino al cittadino". Lo ha detto Loreto Gesualdo, presidente Fism - Federazione delle società medico-scientifiche italiane, all’evento 'Il futuro della legislazione farmaceutica: una visione di sistema', organizzato da Nuove Reti oggi a Roma.

"Ma sbloccare la burocrazia non basta - avverte Gesualdo - dobbiamo investire nella ricerca clinica. Abbiamo la necessità di rendere più competitivo il Sistema sanitario italiano. In modo particolare bisogna investire nella ricerca clinica per incrementare il numero delle sperimentazioni che ci vengono proposte a livello globale e che molte volte non riusciamo a soddisfare a causa dei tempi. Dobbiamo diventare molto più veloci: abbiamo un sistema italiano pronto ad accogliere l'innovazione e abbiamo degli ottimi medici, ma a volte ci mancano i modelli organizzativi", ha aggiunto.

Gesualdo auspica dunque "che nei decreti attuativi si possano trovare nuove forme di organizzazione. Puntiamo molto sugli study coordinator, sui data manager e sugli infermieri di ricerca. Sono sicuro che queste nostre proposte saranno raccolte dal governo, potranno trovare un'applicazione pratica e renderanno il nostro sistema sempre più competitivo" ha poi concluso.