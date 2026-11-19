Diventa definitivo l’ergastolo per Giampaolo Amato, oftalmologo bolognese ed ex medico della Virtus, accusato di aver ucciso moglie e suocera con un mix di farmaci nell'ottobre 2021. I giudici della Prima sezione penale della Cassazione hanno rigettato il ricorso dell’imputato così sollecitato dalla procura generale della Suprema Corte.

"La sentenza impugnata da un punto di vista processuale è inattaccabile - ha sottolineato il sostituto procuratore generale Simone Perelli nel corso della requisitoria di questa mattina - basata su una pluralità di elementi ritenuti gravi e concordanti. La Corte di Assise di Appello di Bologna si è confrontata con tutti i motivi di impugnazione e anche le obiezioni dedotte dalla difesa” in questo grado di giudizio “non mutano il quadro indiziario. Il duplice omicidio nella mente di chi lo ha ideato doveva essere perfetto, voleva chiudere con il suo passato eliminando chi poteva essere d’ostacolo", ha concluso il pg.

Lo scorso gennaio per Amato, arrestato nel 2023 e che si è sempre detto innocente, era stato confermato in Appello l’ergastolo già inflitto in primo grado per il duplice omicidio della moglie Isabella Linsalata e della suocera Giulia Tateo di 87 anni, morta 22 giorni prima della figlia. Stasera con la sentenza della Cassazione la conferma definitiva.