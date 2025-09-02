circle x black
Cerca nel sito
 

Esce in giardino per cercare il gatto, un fulmine cade a pochi metri - Video

Era uscito con un ombrello di ferro. Arezzo Meteo: "È vivo per un soffio"

- Facebook / Arezzo Meteo
- Facebook / Arezzo Meteo
02 settembre 2025 | 15.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Paura per un appassionato di meteo del collettivo Arezzo Meteo. L'uomo è uscito in giardino per cercare il suo gatto durante un temporale e un fulmine è caduto a circa 10 metri di distanza. A condividere il video dell'accaduto e a raccontare i dettagli è proprio Arezzo Meteo sui propri canali social.

Uscito con un ombrello di ferro in giardino, l'uomo "ovviamente ha preso pure una bella scossa dal manico, infatti nel video cerca di liberarsi dell’ombrello ma non ci riesce perché la scossa gli ha chiuso la mano", si legge sulla pagina Facebook.

Arezzo Meteo sottolinea anche che il membro del collettivo "è vivo per un soffio". Proprio ieri un 65enne è morto a Castelfiorentino (Firenze) mentre dava da mangiare al proprio cane, folgorato dalla scarica elettrica di fulmine che potrebbe aver colpito prima un filo di ferro usato per stendere la biancheria e che poi sarebbe rimbalzata sulla ciotola del cibo del cane, sempre metallica.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
arezzo meteo arezzo fulmine fulmine gatto fulmine
Vedi anche
News to go
Scuola, si ricomincia: le date
Venezia 82, 'The Smashing Machine' e 'Portobello': il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Maltempo su Genova e provincia. Vento fino a 60 km/h a Trieste
Mostra Venezia, 8 minuti di applausi per Kim Novak Leone d’oro alla carriera
News to go
Lavoro, introvabili operai specializzati
News to go
Al via da oggi lezioni 'semestre aperto' Medicina
Mostra Venezia, 'Sotto le nuvole' e 'Frankenstein': il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Scuola, tra libri e materiale in arrivo stangata da 1.300 a studente
A Venezia Giorgio Armani festeggia 50 anni della maison - Video
Isaac ed Elordi infiammano il red carpet del Lido di Venezia - Video
Emanuela Fanelli al corteo pro Palestina al Lido di Venezia - Video
Corteo pro-Pal, arriva la motonave al Lido - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza