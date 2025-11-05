Gigliotti (Unisalute): "Sanità pubblica e privata? Serve un'alleanza"

In un sistema sanitario sotto pressione, la complementarietà tra pubblico e privato è necessaria. Lo afferma l'AD di Unisalute, sottolineando come la sanità integrativa copra prestazioni essenziali come prevenzione e odontoiatria, spesso trascurate dal SSN. Con 16 milioni di italiani già tutelati, l'obiettivo è estendere la copertura a tutta la popolazione attiva. Fondamentale è anche l'educazione alla salute, veicolata attraverso strumenti digitali per parlare ai giovani e un blog che guida le scelte di cura sulla base di dati ed eccellenze.