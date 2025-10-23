Giochi: regole solide e sinergia territoriale garantiscono sicurezza

La ventunesima tappa di "In Nome della Legalità", l'iniziativa itinerante promossa da Codere Italia - multinazionale di riferimento del gioco legale, giunte a Viterbo, Città dei Papi, con l'intento di analizzare il fenomeno del gioco sul territorio e proporre strumenti concreti per contrastare le derive illegali e favorire un modello sostenibile e responsabile insieme a istituzioni, operatori del settore, rappresentanti delle forze dell'ordine, esperti di prevenzione e referenti dei servizi sociali.