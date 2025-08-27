circle x black
Un ritorno alle origini

Giorgio Armani acquista La Capannina di Franceschi a Forte dei Marmi

Il leggendario locale, fondato nel 1929, nel 1977 era stato comprato e gestito da Gherardo e Carla Guidi

27 agosto 2025 | 11.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Giorgio Armani ha raggiunto l'accordo per l'acquisizione de La Capannina di Franceschi srl di Forte dei Marmi (Lucca), il leggendario locale fondato nel 1929 da Achille Franceschi e dal 1977 acquisito e gestito da Gherardo e Carla Guidi. L'annuncio è stato dato dalla Maison.

La Capannina è simbolo, da quasi un secolo, della mondanità italiana e crocevia di artisti e intellettuali. Per Giorgio Armani, da sempre legato a Forte dei Marmi, rifugio personale e luogo di vacanza, questa acquisizione rappresenta un gesto affettivo, un ritorno alle origini – lì negli anni Sessanta conobbe il suo amico e socio Sergio Galeotti – e un tributo alla tradizione italiana. La nuova gestione sarà effettiva a partire dalla stagione estiva 2026, precisa Giorgio Armani con un comunicato.

