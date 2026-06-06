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Giornata della Marina 2026, Palermo ospita le celebrazioni nazionali

Giornata della Marina 2026, Palermo ospita le celebrazioni nazionali
06 giugno 2026 | 09.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Mercoledì 10 giugno alle ore 11, a Palermo, verrà celebrata la Giornata della Marina, alla presenza di autorità politiche e militari. La cerimonia principale si terrà nella mattinata presso il Molo Vittorio Veneto, che diventerà il fulcro delle celebrazioni dedicate alla Marina Militare. A partire da domani e fino al 10 giugno, nelle acque antistanti il Molo Vittorio Veneto, alcune unità navali della Marina saranno aperte alle visite del pubblico – gli orari delle visite a bordo saranno comunicati tramite i canali social della Marina Militare. Presso il molo trapezoidale sarà inoltre allestito il “Villaggio Marina”, uno spazio aperto alla cittadinanza con stand, simulatori e aree illustrative dedicate alle componenti e alle specialità della Marina Militare. Il Villaggio Marina proporrà un ricco calendario di eventi gratuiti:

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L’apertura ufficiale del Villaggio è prevista alle ore 12 di oggi. Le visite saranno consentite dalle 12 alle 22. La manifestazione si concluderà con un DJ set, dalle 18 alle 20, e con la proiezione, alle 20.30, del film “Comandante”. Domani agli stand del Villaggio Marina, la giornata prevede una presentazione sui profili di carriera della Marina Militare. Dalle 18 alle 20 la serata sarà animata da un DJ set, seguito, alle 20, dalla proiezione del docufilm “Anime di coraggio”.

Lunedì 8 giugno la giornata sarà dedicata alla scoperta delle componenti specialistiche della Marina Militare, con approfondimenti su palombari, incursori, componente aerea e anfibia. Dopo il DJ set, in programma dalle 18 alle 20, alle 20.45 saranno proiettate le prime 2 puntate della docuserie “Vespucci – Il viaggio più lungo”. Mentre martedì 9 giugno i visitatori potranno conoscere da vicino la componente navale, i sommergibili e i cacciamine della Marina Militare, attraverso le visite a bordo e le attività del Villaggio. Dalle 18 alle 20 è previsto un DJ set e, alle 20.45, la proiezione delle ultime due puntate della docuserie “Vespucci – Il viaggio più lungo”. La serata sarà inoltre allietata dal Concerto della Banda Musicale della Marina presso il Teatro Biondo. Nel giorno della Giornata della Marina, mercoledì 10 giugno, presso il Villaggio sarà possibile assistere alla diretta della cerimonia ufficiale. Nel pomeriggio si terrà una presentazione a cura dell’Istituto Idrografico della Marina. Dalle 18 alle 20 è previsto un DJ set, seguito, alle 20.30, dalla presentazione dedicata a Luigi Rizzo e dalla proiezione del film “Il destino degli uomini”, dedicato alla storia dell’eroe.

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