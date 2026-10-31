Tre ragazzi di Nettuno, rispettivamente di 18, 21 e 23 anni, sono stati fermati dai carabinieri relativamente all'accoltellamento di un 28enne avvenuto nella notte a Nettuno. Secondo quanto accertato dai militari, anche grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza, i tre, indagati per tentato omicidio in concorso, avrebbero incrociato la vittima, mentre rincasava dopo il turno di lavoro, nei pressi di piazza Marcantonio Colonna, nella zona del borgo medievale di Nettuno.

Il movente

Il 28enne avrebbe riconosciuto ai piedi di uno un paio di scarpe che gli erano state rubate una settimana prima durante un furto all'interno della propria abitazione. Ne sarebbe, quindi, scaturita una violenta colluttazione, al culmine della quale uno degli aggressori avrebbe estratto un coltello sferrando tre colpi all'addome e al torace prima di darsi alla fuga con i complici. Soccorso dai sanitari del 118 chiamati sul posto, il ragazzo è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Riuniti di Anzio-Nettuno con ferite da taglio all'altezza del polmone e all'addome, dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata.

Il fermo dei sospettati

Le indagini si sono sviluppate tra l'altro attraverso l'acquisizione e l'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza dell'area e il racconto dei testimoni, consentendo di stringere rapidamente il cerchio attorno ai tre sospettati: due di loro sono stati intercettati e bloccati a piedi lungo via Santa Marina a Nettuno, mentre il terzo è stato rintracciato all'interno di un'abitazione poco distante. I tre sono stati portati nella Casa Circondariale di Velletri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti investigativi volti a definire con precisione i singoli ruoli e a verificare l'eventuale coinvolgimento di altre persone.

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