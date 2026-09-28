circle x black
Cerca nel sito
 

Accoltella giovane durante lite: 18enne arrestato per tentato omicidio a Messina

I fatti si sono verificati nella villa comunale di Furci Siculo

Accoltella giovane durante lite: 18enne arrestato per tentato omicidio a Messina
28 settembre 2026 | 14.09
Rossana Lo Castro
LETTURA: 1 minuti

Con l'accusa di tentato omicidio i carabinieri hanno arrestato a ﻿Furci Siculo, nel Messinese, un 18enne. I militari sono intervenuti ieri sera dopo la chiamata al 112 di un cittadino che ha segnalato un acceso diverbio tra alcuni giovani nella villa comunale. Dalle indagini è emerso che poco prima, per cause ancora in corso di accertamento, tra alcuni ragazzi era scoppiata una violenta lite, al culmine della quale uno di loro avrebbe accoltellato un ragazzo.

Grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona gli investigatori dell'Arma sono riusciti a identificare il presunto aggressore, che è stato rintracciato subito dopo nella sua abitazione e arrestato.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
accoltellamento tentato omicidio lite arresto
Vedi anche
Etna, ancora emissione di cenere vulcanica: sospesi voli all'aeroporto di Catania - Video
News to go
Imu e Tari, cambiano regole e scadenze
News to go
Nove donne uccise a Johannesburg, paura e ipotesi serial killer in Sudafrica
Silvio Berlusconi, i momenti più iconici della carriera del 'Cavaliere' - Video
Violento incendio in un palazzo a Roma: un morto - Video
Torna 'Passa dal Bsmt', Gazzoli: "Tedua primo ospite della stagione. Sanremo Giovani? Si torna sempre dove si è stati bene"
Enrico Brignano e la cena impossibile, lo sketch al telefono nasconde un annuncio
Centrosinistra, Graziano: "Accordo con M5S si troverà sulla difesa Ue" - Video
Festa di Roma, la direttrice artistica Paola Malanga: "Da Jovanotti a Morgan, la musica sarà protagonista" - Video
Russia, Salvini: "Attacco droni? Fake news, lavoriamo su caro vita" - Video
Suppletive Reggio Calabria, Cannizzaro: "Sono certo del risultato positivo del centrodestra" - Video
De Luca: "Il governo dovrebbe scusarsi altro che celebrarsi" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza