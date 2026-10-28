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Giovannardi (Curasept): "Il benessere della bocca è strettamente legato a quello generale"

"Con I colori del sorriso vogliamo aiutare persone ad avere routine del sorriso più costante"

Giulia Giovannardi, Chief Marketing & Sales Officer di Curasept - (Foto ufficio stampa)
Giulia Giovannardi, Chief Marketing & Sales Officer di Curasept - (Foto ufficio stampa)
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28 ottobre 2026 | 14.44
Redazione Adnkronos
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"Per 2 italiani su 3 il sorriso è il primo biglietto da visita, ma pochi sono consapevoli della stretta correlazione che esiste tra benessere orale e salute generale. Da 25 anni Curasept si impegna a fare in modo che questo concetto sia diffuso il più possibile, sia in Italia che all'estero. Abbiamo coniato un termine, 'oralmonia', che descrive perfettamente questo legame tra salute orale e armonia generale". Lo ha detto Giulia Giovannardi, Chief Marketing & Sales Officer di Curasept, all’evento organizzato dall’azienda a Milano per presentare la guida 'I colori del sorriso. 4 stili comportamentali per migliorare la cura di sé'.

Applicando il modello Brainbow* alla salute orale, la guida permette di trovare la migliore strategia personalizzata per prendersi cura del sorriso grazie all’individuazione del proprio stile comportamentale, ciascuno simboleggiato da un colore: verde per chi è metodico, giallo per chi si annoia facilmente e cerca nuove esperienze, blu per coloro che mirano a risultati tangibili e misurabili e rosso per le persone che amano la condivisione. "Sappiamo che ognuno di noi è diverso - aggiunge Giovannardi - Attraverso l'individuazione del proprio stile comportamentale si può capire quali strategie adottare per prendersi cura al meglio della propria salute orale. Questo progetto ci permette infatti di aiutare le persone a essere più costanti e ad avere una routine del sorriso più costante".

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