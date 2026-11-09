Hello Kitty, indagine OnePoll per Sanrio: per 1 italiano su 2 il termine ‘cute’ significa gentile e premuroso

C'è una parola che il mondo intero conosce, ma che non ha una traduzione perfetta in nessuna lingua: ‘cute’.

In italiano la rendiamo con ‘carino’, in francese con ‘mignon’, in tedesco con ‘süß’. Eppure, nessuna di queste equivale davvero a quello che ‘cute’ significa oggi, specialmente per le generazioni più giovani. È qualcosa che scalda il cuore, che rallenta il tempo, che avvicina le persone. Hello Kitty lo sa da più di cinquant’anni. Creata nel 1974 in Giappone, è diventata nel tempo l’icona più riconoscibile al mondo del concetto di ‘cute’, una filosofia che ha viaggiato dal Giappone all’Europa, dall’estetica all’emozione, dalle vetrine ai feed, senza mai smettere di evolversi. Proprio per questo, Sanrio ha scelto Hello Kitty come punto di partenza di un progetto più ampio: capire dove sta andando il ‘cute’ oggi, e raccontarlo. ‘Hello Kitty: Beyond Cute’ è la prima grande ricerca europea sul significato contemporaneo del ‘cute’, commissionata da Sanrio e condotta da OnePoll su un campione di 10.000 adulti in cinque Paesi (Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito). La scelta di commissionare la ricerca riflette il posizionamento del brand: dal 1974, Hello Kitty è il personaggio che più di ogni altro ha contribuito a diffondere il concetto di ‘cute’ fuori dal Giappone. Scegliere di indagare l’evoluzione del ‘cute’ significa fare la cosa più coerente con la propria identità: ascoltare il mondo che si è contribuito a costruire.

Il mondo risponde con dati che confermano quello che Hello Kitty ha sempre portato con sé: il ‘cute’ non è mai stato superficiale. L’81% degli europei concorda che un momento ‘cute’ possa migliorare il proprio umore, il 76% dice che dà conforto nei giorni difficili, il 71% che aiuta a sentirsi più connessi agli altri. Soprattutto, il 43% degli adulti europei afferma che il significato della parola è cambiato negli ultimi dieci anni: non più solo estetica, ma un modo di dire ‘mi importa di te’. Tra i Gen Z, questa percezione sale al 59%. "Per Sanrio, Hello Kitty è sempre stata molto più di un personaggio. È sempre stata ambasciatrice di uno stile di vita fondato sulla gentilezza e sul senso di comunità, ricordandoci che anche i gesti più piccoli possono dare vita a connessioni significative - ha dichiarato Silvia Figini, Chief Operating Officer di Sanrio (Emea, India e Oceania) e Mr Men (Worldwide) - Questa ricerca conferma quello in cui abbiamo sempre creduto: il ‘cute’ è un linguaggio di connessione. Con ‘Hello Kitty: Beyond Cute’, vogliamo dare forma concreta a questa convinzione, offrendo alle persone la possibilità di viverla in prima persona. Perché Hello Kitty non è solo un’icona: è il simbolo di un modo di stare al mondo, più presente, più connesso, più umano".

Analizzando i dati dei cinque Paesi, l'Italia emerge chiaramente come il mercato più maturo in questa trasformazione culturale. Nel nostro Paese il concetto di ‘cute’ ha infatti compiuto un salto evolutivo netto: l'Italia è l'unico Paese in cui ‘gentile o premuroso’ (52,9%) supera ‘sembra adorabile’ (48,4%) come prima associazione mentale alla parola, ribaltando le aspettative globali. Sul piano delle definizioni, il 31,9% degli italiani descrive il ‘cute’ principalmente come un gesto di affetto o gentilezza, mentre solo il 15,2% lo considera ancora una questione di estetica (un netto gap di quasi 17 punti percentuali). Questa visione relazionale emerge chiaramente in ogni aspetto della ricerca nel nostro Paese: il 42,8% degli italiani considera ‘cute’ il gesto di un amico che manda qualcosa perché ha pensato a te; il 39,2% si sente connesso a un'altra persona principalmente attraverso un gesto inaspettato di gentilezza. Gli italiani sono anche i più altruisti nella ricerca del ‘cute’: la prima ragione per cui lo cercano attivamente è ‘per far sorridere qualcun altro’ (28,2%), e non per sé stessi. In coerenza con ciò, il 40,8% ha fatto un complimento a qualcuno nell'ultimo mese proprio come atto di cura (il valore più alto in assoluto tra tutti i Paesi). Sul fronte dei comportamenti digitali, l'Italia è tra i Paesi più attivi: il 36,9% condivide contenuti ‘cute’ ogni giorno o più volte al giorno. Tra i più condivisi, messaggi d’affetto (50%), meme divertenti (32%) e foto nostalgiche (30%). Infine, il 61,2% degli italiani dichiara che i momenti ‘cute’ sono oggi più importanti rispetto a cinque anni fa. La crescita della ‘cute culture’ viene infatti spiegata principalmente come una ricerca di conforto in tempi di incertezza (39,6%).

‘Hello Kitty: Beyond Cute’ non è solo il titolo di una ricerca: è il nome di una campagna più ampia che prende forma anche fisicamente. Alla vigilia del compleanno di Hello Kitty, il 1° novembre, Sanrio inaugura presso la Galerie Joseph di Parigi una grande attivazione esperienziale pensata per trasformare i dati della ricerca in qualcosa che si può toccare, vivere, condividere. Un luogo dove il “cute” smette di essere un aggettivo e diventa un verbo. All'inaugurazione, destinata a un gruppo selezionato di giornalisti provenienti da Italia, Spagna, Germania e Francia, c’erano Silvia Figini, Chief Operating Officer di Sanrio (Emea, India e Oceania) e Mr Men (Worldwide) e Kosuke Hamasaki, Managing Executive Officer at Sanrio Co., Ltd. Per l'occasione, Hello Kitty ha fatto la sua apparizione indossando un abito esclusivo firmato da Kevin Germanier, stilista svizzero fondatore dell'omonima maison di moda, noto per il suo approccio pionieristico alla moda sostenibile e al luxury upcycling. Sanrio, da sempre, promuove i valori di amicizia, gentilezza e positività. Dal 1974, Hello Kitty incarna questa filosofia con un linguaggio universale e inclusivo: un'icona che raggiunge generazioni e culture diverse, portando con sé l'idea che le piccole cose - un sorriso, un gesto inaspettato, un momento condiviso - abbiano il potere di cambiare una giornata, e forse qualcosa di più. Con ‘Hello Kitty: Beyond Cute’, Sanrio trasforma questo patrimonio in un'esperienza tangibile, dimostrando che il ‘cute’, nella sua accezione più profonda, è sempre stato un superpotere. E che Hello Kitty ne è stata, da sempre, la voce più autentica.