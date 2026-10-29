Hpv, Luppi (Msd): "Informazione corretta ci rende consapevoli delle nostre azioni"

Dalla collaborazione con Lucca Comics & Games nasce 'Il Quinto', fumetto che punta a sensibilizzare adolescenti e giovani adulti sul Papillomavirus umano e sulla prevenzione

"È un connubio molto originale, anche perché cerchiamo di mettere insieme tutto quello che è il target di Lucca Comics & Games per parlare però di qualcosa di diverso, dell'opportunità di una scelta". Nicoletta Luppi, presidente e amministratrice delegata di Msd Italia, racconta così la collaborazione che ha portato alla realizzazione di 'Il Quinto', il fumetto dedicato alla sensibilizzazione sul Papillomavirus umano (Hpv). Il progetto utilizza la forza narrativa dei comics e il contributo di autori e illustratori per avvicinare il pubblico a un tema di salute pubblica, con particolare attenzione agli adolescenti e ai giovani adulti. La scelta di prevenire, sottolinea Luppi, "ha un valore personale e collettivo, ma richiede prima di tutto conoscenza".

"L'informazione corretta è quello che ci rende consapevoli anche delle nostre azioni", afferma, indicando nella "corretta divulgazione un passaggio fondamentale per promuovere scelte consapevoli sulla salute". Lucca Comics & Games "è la partenza, la piattaforma ideale per poter far partire qualcosa di innovativo nel suo modo di essere e di comunicare".

La presentazione al festival rappresenta il primo momento di un percorso destinato a proseguire attraverso altri eventi, incontri con gli autori e strumenti digitali, con l'obiettivo di ampliare la diffusione dei contenuti informativi. L'iniziativa vuole mettere in dialogo il mondo della fantasia e quello della scienza per raggiungere soprattutto i giovani e promuovere la prevenzione. "L'obiettivo finale deve essere quello di una vita in buona salute e davvero l'opportunità di tutti", conclude Luppi, auspicando che i tumori correlati all'Hpv possano diventare sempre più rari fino a essere eliminati.