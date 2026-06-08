In Campidoglio la quinta edizione del Premio Giornalistico 'Un Giglio per la Pace e la Libertà di Stampa'

Consegnati a Roma i riconoscimenti ai giornalisti che si sono distinti per la corretta e libera informazione, per la promozione della pace e dei diritti umani e per la lotta alle diseguaglianze

Quinta edizione per il Premio Giornalistico “Un Giglio per la Pace e la Libertà di Stampa”, promosso dall’Università eCampus con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio e in collaborazione con Roma Capitale. A Roma, nella Sala Giulio Cesare del Campidoglio con la conduzione di Eleonora Daniele, sono stati consegnati i riconoscimenti ai giornalisti che si sono distinti per la corretta e libera informazione, per la promozione della pace e dei diritti umani e per la lotta alle diseguaglianze. I premiati della quinta edizione sono stati Claudio Cerasa (direttore de Il Foglio), Roberto Napoletano (direttore de Il Messaggero), Simone Canettieri (giornalista del Corriere della Sera), Michele Cagiano (vicedirettore Sky TG24), Angela Caponnetto (inviata Rainews 24), Federico Palmaroli (giornalista e creatore della pagina “Le frasi di Osho”), Emanuela Bruni (presidente della Fondazione MAXXI Roma), Annalisa Cuzzocrea (giornalista e inviata de La Repubblica), Lorena Bianchetti (giornalista, conduttrice televisiva, radiofonica e autrice) e Francesca Fagnani (giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva).

Marco Margarita (Presidente dell’Università eCampus) ha dichiarato: "Mi auspico che anche questa edizione confermi il prestigio e l’alto valore di una manifestazione che rappresenta un forte messaggio di pace, confronto e responsabilità civile". Alessandro Onorato (Assessore Roma Capitale grandi eventi, sport, turismo e moda) ha detto: "Fare il giornalista è una missione. Per questo siamo orgogliosi di celebrare in Campidoglio dei professionisti che con le loro inchieste e approfondimenti garantiscono ai cittadini un’informazione libera". Per Valeria Baglio "è un privilegio partecipare a un appuntamento che anno dopo anno assume un significato sempre più importante. Difendere un’informazione libera, vera e indipendente significa rafforzare la democrazia e dare voce a chi, ogni giorno, racconta la realtà con coraggio e responsabilità".

Enzo Siviero (Magnifico Rettore dell’Università eCampus) ha ricordato: "Con il mondo in guerra, la libertà di stampa e il rischio della vita per informare in modo determinante i cittadini sono quasi dei privilegi assoluti. Questo premio, quindi, ci deve far riflettere su quanto siano preziose la Pace e la Libertà". Guido D’Ubaldo (Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio) ha dichiarato: "Questo premio evidenzia l’impegno di colleghe e colleghi nella difesa della libertà di stampa, in un periodo in cui ci sono tanti tentativi di mettere il bavaglio ai giornalisti".