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Crans Montana, il 16enne Leonardo Bove dimesso dal Niguarda Milano

Lo studente del liceo Virgilio di Milano era fra i più gravi, con ustioni su quasi il 50% del corpo. In ospedale resta ancora un'ultima paziente

Nel riquadro Leonardo Bove, tra i feriti dell'incendio di Capodanno a Crans-Montana
Nel riquadro Leonardo Bove, tra i feriti dell'incendio di Capodanno a Crans-Montana
17 luglio 2026 | 15.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' stato dimesso questa mattina dall'ospedale Niguarda di Milano il 16 enne Leonardo Bove, tra i feriti dell'incendio di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. Lo confermano fonti ospedaliere. Lo studente del liceo Virgilio di Milano è stato uno degli ultimi 2 ragazzi ad arrivare a Niguarda da Zurigo. Era fra i più gravi, con ustioni su quasi il 50% del corpo.

A Niguarda resta ancora ricoverata Francesca Noto, 16 anni, anche lei tra i 4 studenti del Virgilio rimasti coinvolti nell'incendio. Leonardo rientra a casa, ma tornerà in ospedale per proseguire le cure. Controlli e interventi continuano anche per i ragazzi dimessi, precisano dall'ospedale, e proseguiranno anche in estate.

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crans montana leonardo bove dimesso niguarda milano Leonardo Bove Leonardo Bove crans montana crans montana incendio
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