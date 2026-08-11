Dopo l'incendio al Laurentino del 26 luglio scorso non bisogna sottovalutare il rischio amianto, ammoniscono gli esperti dell'Ona, Osservatorio Nazionale Amianto. E, dopo i timori espressi in un esposto dai residenti di Fonte Laurentina e Vallerano, l'allarme ora è per l'ormai prossima riapertura delle scuole. E non a caso la presidente del IX Municipio, Titti di Salvo, ha invitato i responsabili dei plessi scolastici a provvedere alla pulizia straordinaria degli istituti scolastici.

Osservatorio amianto: "Rimuovere ogni residuo per evitare dispersione fibre tossiche"

"Oltre all'amianto, di cui presumibilmente c'è presenza e quindi areodispersione, in questo caso c'è una sinergia tra più agenti tossiconocivi, primi fra tutti le diossine. Tutti questi agenti cancerogeni hanno molteplici potenzialità lesive. Innanzitutto perché sono direttamente inalabili e ingeribili, e quindi possono essere quindi sia respirati che ingeriti", dice all'Adnkronos Ezio Bonanni, presidente dell'Ona, Osservatorio Nazionale Amianto, alla luce delle forti preoccupazioni manifestate dai cittadini del quartiere.

"Il rischio dell'amianto -avverte Bonanni- è quello più lesivo, perché anche dosi molto basse possono generare anche il mesotelioma. E' importante che si tengano le finestre chiuse e che le autorità al più presto circoscrivano bene le fonti di rischio e magari si avvii con urgenza il disinquinamento, almeno la rimozione dei residui, perché sicuramente, se ci fosse amianto, come sembra esserci, non è stato del tutto sbriciolato o disintegrato e quindi a quel punto, va immediatamente rimosso per evitare che le microfibre si spargano ancora di più nell'ambiente e mettano in pericolo la salute delle persone che abitano nei dintorni".

Quello dell'amianto è un pericolo "molto sottovalutato - sottolinea - specialmente dalla classe politica, perché l'azione di bonifica non è una cosa che dà dei voti immediati. Oltretutto la stampa ne parla poco,e solo quando ci sono situazioni così allarmanti e gravi. Quindi il cittadino non è informato". Di fronte a emergenze, come quella di questi giorni, è possibile rivolgersi "sia al al Comune, perché il sindaco è la prima autorità sanitaria - spiega Bonanni - sia alla Asl che alla Procura della Repubblica. E' una caratteristica un po' di tutte le forze politiche intervenire solo a cose fatte, come per gli infortuni sul lavoro, mai prima per evitare che succeda. Servirebbe la prevenzione primaria. Bonificare, togliere l'amianto - conclude - vuol dire salvare migliaia di vite umane. Come Ona faremo una nota ufficiale a tutte le autorità competenti e la manderemo anche alla Procura della Repubblica".

Di Salvo (IX Municipio): "Chiesto monitoraggio ad Arpa e pulizia straordinaria delle scuole"

"La mia preoccupazione è fare le cose che vanno fatte in via precauzionale per scongiurare qualunque rischio e l'eccessivo allarme sociale. E' difficile, non bisogna sottovalutare un problema che comunque vede il Municipio tutto come parte lesa ed è prioritario far riferimento a dati certi. Per questo, abbiamo chiesto ad Arpa di continuare il monitoraggio; è l'unico soggetto abilitato a definire le possibili conseguenze del rogo ed eventualmente tranquillizzare le persone con dati certi alla mano. Non ci sono rassicurazioni generiche, le rassicurazioni sono legate a dei dati misurati", dice all'Adnkronos Titti Di Salvo, presidente del IX municipio di Roma, interessato dal vasto incendio divampato il 26 luglio scorso.

Di Salvo insiste, soprattutto sulle scuole e sull'importanza di renderle ancora più sicure. "Abbiamo chiesto a tutti i plessi di Vallerano, Papillo, Fonte Laurentina e Trigoria, così come abbiamo fatto per le strade, di fare una pulizia straordinaria, precauzionale - spiega - Non perché pensiamo sicuramente che lì ci sia un problema, ma perché precauzionalmente pensiamo sia giusto farlo. Non bisogna né sottovalutare il problema né allo stesso tempo creare un allarme sociale". Nello specifico, i plessi coinvolti dall'intervento straordinario sono, a Vallerano, l'I.C. statale Marta Russo: via Luigi Chiarini, scuola dell'infanzia via Buster Keaton, scuola dell'infanzia e scuola primaria via Greta Garbo, scuola secondaria I grado. A Fonte Laurentina l'I.C. statale Bruno De Finetti: via Rita Brunetti, 13 scuola secondaria I grado, via Rita Brunetti, scuola dell'infanzia, via Alfredo Capelli, scuola primaria via Bruno De Finetti, scuola primaria e scuola secondaria I grado; Polo 0/6 Piccolo Panda via Marcello Conversi, ( comunale), scuola dell'infanzia Mimosa Birichina 1 e 2 via Bruno De Finetti ( comunale); nido La Sorgente via Bruno De Finetti ( comunale). A Papillo l'I.C. statale Guglielmo Pallavicini: via Alberto Moravia, scuola dell'infanzia e scuola primaria; La Maga Melia via Alberto Moravia, (comunale). A Trigoria l'I.C. Marta Russo: via Federico Alessandrini, secondaria di I grado via Torsiello, primaria infanzia via Italo Torsiello; nido La Bacchetta Magica via Ettore Janni (comunale); scuola dell'infanzia Il Fantabosco via Federico Alessandrini (comunale).

Santori (Lega): "Campidoglio pensa a spin time mentre residenti Laurentina sono a rischio"

"Il Campidoglio concentra attenzioni, denaro, incontri e soluzioni sull’emergenza Spin Time mentre interi quartieri aspettano risposte su problemi gravi e urgenti che riguardano ambiente, diritto alla salute, sicurezza e legalità. Roma sembra ormai governata con due pesi e due misure, ma i romani che rispettano le regole non possono diventare cittadini di serie B mentre il sindaco Gualtieri resta chino sulla questione di via di Santa Croce in Gerusalemme, trasformata ormai in un bivacco pagato anche quello con soldi pubblici e tollerato da giorni", sottolinea Fabrizio Santori, capogruppo della Lega in Assemblea Capitolina.

"L’amministrazione capitolina smetta di celebrare tredici anni di occupazione senza titolo trasformati in un modello da esaltare o in una corsia preferenziale per ottenere una casa infischiandosene delle regole e insultando di fatto i cittadini onesti: Gualtieri torni ad amministrare la città reale - L’intellighenzia di sinistra si mobilita dai divani di casa blaterando fino alla noia per Spin Time, talvolta materializzandosi in ben orchestrate apparizioni sul palcoscenico della battaglia ideologica, eppure tace davanti ai problemi quotidiani dei romani e della città intera. Alla Laurentina i residenti convivono da giorni con fumi, sono a rischio per la presenza di fibre di amianto, e sul verde pubblico siamo arrivati al paradosso: sono i residenti a organizzarsi con taniche e bottiglie per annaffiare e tentare di salvare alberi e piante lasciati soffrire. Su Spin Time assistiamo a una mobilitazione continua, mentre nello stabile occupato è stato persino rinvenuto hashish pronto per lo spaccio. E resta aperto il caso dell’Aniene Palace Hotel, occupazione diventata ormai uno ‘scandalo europeo’".

Rocca (FDI): "Attivare interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree interessate"

“Gli incendi che hanno interessato la discarica abusiva nel quadrante Laurentino potrebbero aver determinato criticità di natura ambientale in un’area che coinvolge oltre 100 mila residenti del Municipio IX. Particolare attenzione deve essere rivolta alle scuole del territorio: oltre venti plessi, tra cui quelli di Fonte Laurentina, Vallerano, Papillo, Trigoria, Fonte Ostiense e Spinaceto, che a settembre riapriranno accogliendo oltre 6 mila tra alunni, docenti e personale scolastico. Prima della ripresa delle attività è necessario verificare con la massima attenzione le condizioni di sicurezza e valutare l’eventuale necessità di interventi di bonifica, sanificazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici e delle aree esterne", rileva Federico Rocca, consigliere capitolino di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione Trasparenza di Roma Capitale, promotore di un'istanza indirizzata, tra gli altri, al sindaco di Roma Roberto Gualtieri e al dipartimento Tutela Ambientale per la "richiesta urgente di bonifica del quadrante Laurentino e la tutela dei plessi scolastici" successivamente ai "roghi tossici".

Nel documento firmato dal consigliere di Fratelli d'Italia, si chiede al sindaco Roberto Gualtieri di "attivare con urgenza tutte le verifiche necessarie e gli eventuali interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree interessate, al fine di accertare la possibile presenza di contaminazioni del suolo, delle superfici, degli ambienti circostanti e degli edifici scolastici, prima della riapertura delle scuole". "Considerato che il personale scolastico e gli insegnanti rientreranno negli asili nido comunali già dagli ultimi giorni di agosto in vista dell’apertura prevista per il 1° settembre e che per l’anno scolastico 2026/2027 le lezioni inizieranno il 14 settembre - si legge - appare indispensabile intervenire preventivamente, anche alla luce delle preoccupazioni e delle segnalazioni dei residenti, che da giorni riferiscono episodi di 'tosse e irritazioni' e chiedono con urgenza un intervento delle istituzioni". "Alla ripresa dei lavori del Consiglio Capitolino in Commissione Trasparenza - annuncia Rocca - chiederemo conto degli interventi fatti e se necessario, saranno convocati anche i dirigenti scolastici degli istituti interessati, così da acquisire ogni elemento utile a valutare le condizioni di sicurezza delle scuole. La priorità resta la tutela della salute e della sicurezza di studenti, famiglie e personale scolastico. Le scuole dovranno riaprire solo dopo l’esito delle verifiche e, qualora necessario, dopo il completamento degli interventi richiesti, sia negli spazi interni sia in quelli esterni. Su un tema che riguarda la salute dei nostri bambini e delle loro famiglie non possono esserci ritardi né sottovalutazioni : su questo argomento mi auguro che Gualtieri si faccia sentire".

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