﻿Mario Venditti, ex procuratore aggiunto di Pavia, risulta indagato dalla procura di Brescia per corruzione in uno dei filoni dell'inchiesta Clean 2. L'iscrizione nel registro degli indagati dello scorso maggio si aggiunge a quella recente in atti giudiziari: Venditti era accusato di aver favorito l'archiviazione di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi.

In particolare il nuovo filone d'indagine riguarda la società Esitel, che per anni si è occupata delle intercettazioni in Procura a Pavia e della fornitura delle auto per servizi di appostamento e indagini, già al centro di una indagine nel 2017 della Procura di Brescia, che però fu archiviata. Venditti avrebbe beneficiato di un prezzo di favore per un'auto per favorire Esitel.

Nel 2017 la società dei fratelli D’Arena eseguì anche le intercettazioni su Andrea Sempio, indagato per il delitto di Chiara Poggi, e l'indagine su Esitel riguardava l'ipotesi che fossero stati "deviati dati sensibili e riservati tratti delle intercettazioni fuori dagli ambienti stabiliti per legge".

Procura di Brescia: "Pm corrotto con auto scontata"

Un'auto pagata a prezzo scontato per favorire Esitel, la società che per anni si è occupata, per conto della Procura di Pavia, delle intercettazioni e della fornitura delle auto per servizi di appostamento e indagini. E un uso non strettamente legato alla funzione. Sarebbe questa l'accusa mossa dalla Procura di Brescia nei confronti del pm, ora in servizio a Milano, Pietro Paolo Mazza, indagato a Brescia per corruzione (non in atti giudiziari come precedentemente scritto, ndr.) e peculato in un filone dell'indagine su 'Clean 2'.

I fatti contestati risalgono al 2019. La società Esitel è quella che nel 2017 si occupò delle intercettazioni a carico di Andrea Sempio, indagato per la prima volta per l'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco. Mazza, la sua abitazione e l'ufficio al quarto piano del Palazzo di giustizia sono stati perquisiti oggi, è difeso dagli avvocati Massimo Dinoia e Fabrizio Federici. "Sono molto fiducioso che si risolverà tutto nel più breve tempo possibile", spiega Dinoia.

L’ex pm di Pavia, oggi in forza alla Procura di Milano, Pietro Paolo Mazza è stato perquisito oggi dalla Guardia di finanza di Brescia nell’ambito di un filone d’indagine dell’inchiesta ’Clean’. In particolare Mazza, insieme all’ex procuratore aggiunto Mario Venditti si sarebbe occupato di un fascicolo riguardante Asm, società multi servizio che si occupa di rifiuti.

Intanto è stata fissata per martedì 14 ottobre l'udienza davanti al Tribunale del Riesame di Brescia per Venditti, accusato dalla procura di Brescia di aver favorito nel 2017 l'archiviazione di Andrea Sempio, oggi ancora indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi. A difendere l'ex magistrato è l'avvocato Domenico Aiello che ha chiesto di annullare il decreto di sequestro eseguito il 26 settembre scorso.