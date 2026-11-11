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Scontro tra auto nel leccese, due morti e tre feriti

Le vittime sono una donna di 60 anni e un uomo di 57, entrambi residenti a Taviano

Incidente tra Taviano e Marina di Mancaversa
Incidente tra Taviano e Marina di Mancaversa
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11 novembre 2026 | 19.58
Redazione Adnkronos
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Grave incidente stradale nel pomeriggio, intorno alle 17, lungo la strada provinciale 330, nel tratto tra Taviano e Marina di Mancaversa, in provincia di Lecce. Il bilancio è tragico: due morti e tre feriti. Sono rimaste coinvolte due automobili, una Fiat Punto e una Bmw. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Gallipoli, impegnata nelle delicate operazioni di soccorso ed estrazione dei passeggeri rimasti incastrati all’interno dei veicoli. A bordo della Fiat Punto si trovavano tre persone: una donna di 60 anni, e un uomo di 57 anni, entrambi residenti a Taviano, che sono morti a seguito del violento impatto delle vetture. Una terza persona, una ragazza, è stata estratta dall’abitacolo dal personale dei Vigili del Fuoco e affidata alle cure dei sanitari.

Nella seconda auto, una Bmw, viaggiavano due giovani, entrambi di 26 anni, anch’essi rimasti incastrati nell’abitacolo e successivamente estratti dai Vigili del Fuoco. I tre feriti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. I Vigili del Fuoco, oltre a estrarre le persone coinvolte, hanno supportato le operazioni di soccorso sanitario e messo in sicurezza i veicoli e l’area interessata. Sono in corso gli accertamenti da parte delle Forze dell’Ordine per ricostruire la dinamica dell'incidente.

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