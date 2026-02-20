circle x black
Cerca nel sito
 

Auto finisce fuori strada, un morto e due feriti tra Trani e Barletta

I tre erano a bordo di una Volkswagen Golf che si è completamente distrutta

Ambulanza - Fotogramma
Ambulanza - Fotogramma
20 febbraio 2026 | 08.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie è di un morto e due feriti, tra i quali un minorenne, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa notte alle 2 sulla strada che collega Trani a Barletta. Erano a bordo di una Volkswagen Golf uscita fuori strada forse a causa dell'alta velocità. Un 32enne di Trani è morto sul colpo mentre un minorenne (del 2008) è ricoverato all'ospedale di Barletta in gravi condizioni ma non appare in pericolo di vita. Un terzo giovane, di 21 anni, è stato ricoverato all'ospedale di Andria ma ha riportato ferite lievi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
incidente stradale incidente trani barletta trani barletta incidente mortale
Vedi anche
News to go
Maltempo sull'Italia ma è in arrivo un anticipo di primavera
News to go
Rottamazione quater, le novità
Meloni tifosa alle Olimpiadi: "Emozione". La battuta sui Giochi estivi - Video
Italia-Albania, Tajani oggi a Tirana per il Corridoio VIII: le videonews dal nostro inviato
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza