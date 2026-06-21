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Palermo, auto travolge gruppo di ciclisti: muore una donna

Sorpasso azzardato sulla statale 186, auto invade la corsia opposta e investe alcune persone in bicicletta

Incidente, immagine di repertorio - Fotogramma Ipa
Incidente, immagine di repertorio - Fotogramma Ipa
21 giugno 2026 | 14.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un'auto ha travolto oggi, domenica 21 giugno, un gruppo di ciclisti lungo la strada statale 186 a Monreale nel Palermitano. Nell’impatto, avvenuto questa mattina, è morta una donna di 41 anni, mentre un altro ciclista è rimasto ferito in modo lieve ed è stato portato in codice giallo all’ospedale Ingrassia, dove non risulta in pericolo di vita. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e i carabinieri delle stazioni di Pioppo e Monreale.

La dinamica dell'incidente

Secondo una prima ricostruzione, l'auto - diretta verso la frazione di Pioppo - avrebbe effettuato un sorpasso in un tratto con linea continua, invadendo la corsia opposta e investendo i ciclisti che procedevano verso Palermo.

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