Un motociclista è morto oggi, mercoledì 28 ottobre, in un incidente stradale avvenuto in via di Boccea vicino al civico 1284 a Roma. Sul posto sono intervenute le pattuglie del XIV Gruppo Monte Mario della polizia locale di Roma Capitale.

La dinamica dell'incidente

Secondo una prima ricostruzione, l'incidente ha visto coinvolti tre veicoli: un’auto Renault Clio e due moto, un Ktm LC8 e un Suzuki Gsx-R1000. Nell’impatto il conducente della Suzuki, un italiano di 33 anni, è morto sul posto. Il conducente dell’altra moto, un moldavo di 32 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato al policlinico Gemelli. Illesa invece la conducente dell’auto, una donna italiana di 69 anni. Per i conducenti della Renault e del Ktm sono stati disposti gli accertamenti di rito.

Sono in corso gli accertamenti da parte della polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Ulteriori unità dei caschi bianchi sono impegnate nella gestione della viabilità nella zona.