La premier presentando la nuova finanziaria da "26 miliardi": "Passo avanti su Irpef, alzato scaglione 33% fino a 55mila euro". Sarebbe stato rinviato al prossimo Cdm il provvedimento che avrebbe dovuto fissare anche un price cap per il gas

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla manovra. E' saltato invece il decreto bollette: il provvedimento, che avrebbe dovuto fissare anche un price cap per il gas, sarebbe stato rinviato a un nuovo Cdm.

Meloni: "Molto soddisfatta"

Si dice "molto soddisfatta per la coerenza e la coesione e il senso di responsabilità'' dimostrato dal centrodestra per l'ok alla legge di bilancio da "26 miliardi" la premier Giorgia Meloni. ''Non abbiamo fatto promesse che non potevamo mantenere", ha quindi sottolineato presentando la nuova finanziaria a palazzo Chigi. "Non abbiamo fatto promesse che non potevamo mantenere", ha sottolineato, aggiungendo: "Abbiamo lavorato solo per dare meglio ai cittadini". ''Abbiamo fatto un passo avanti'' sull'Irpef, ''abbiamo esteso il taglio dell'aliquota al 33% per i redditi fino a 55 mila euro'', ha annunciato.

"Si potranno avere targhe personalizzate. Ci si potrà sbizzarire...'', ha annunciato inoltre Meloni.

'Salvadanaio' previdenziale neonati, 100 euro l'anno fino a 18 anni

Tra le misure, a quanto si apprende, potrebbe esserci anche il ‘salvadanaio’ per i nuovi nati con un importo di circa 100 euro l’anno fino ai 18 anni. Lanciata in estate dal presidente dell’Inps, l’idea di un libretto previdenziale per i neonati potrebbe dunque arrivare nello scheletro della legge di bilancio attualmente sul tavolo del Cdm. Il progetto originario, se confermato, prevederebbe dunque un contributo dello Stato alla nascita, insieme all’apertura della posizione presso l’Inps, e la possibilità di integrarlo per genitori e nonni e, poi, direttamente dall’intestatario.