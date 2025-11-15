circle x black
Cerca nel sito
 

Incidente sul lavoro nel Bresciano, 43enne muore schiacciato dal trattore a Rodengo Saiano

La vittima è Mohammed Salifu, un ghanese che lavorava per un'azienda agricola

L'incidente a Ome
L'incidente a Ome
15 novembre 2025 | 15.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si ribalta il trattore, l'operaio resta schiacciato e muore. E' successo questa mattina a Ome, in provincia di Brescia. La vittima - Mohammed Salifu, ghanese di 43 anni, residente a Rodengo Saiano (Bs) - lavorava per un'azienda agricola della zona.

Stava lavorando in un'area boschiva a bordo del trattore, quando lungo un tratto in salita, il mezzo si è ribaltato, schiacciandolo. Sull'infortunio procede l'Ats. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Brescia news Rodengo Saiano morti sul lavoro incidente sul lavoro
Vedi anche
Roma, assessore sardo inciampa e sfonda vetrata di Sironi al Mimit: ecco il momento della caduta - Video
La Russa scaramantico: "Scudetto Inter? Tiè" - Video
Italia, La Russa a Gattuso: "Non si può dire 'vergogna' a uno spettatore che fischia" - Video
Sanremo, Jovanotti: "Quest'anno non ci sarò. Conduttore? Solo con Fiorello" - Video
Formula 1, Benetton: "Un rientro nel circus? Niente di concreto, ma attenti a sport" - Video
Proteste pro Gaza prima di Italia-Israele, Piantedosi: "Per Amnesty violazioni a corteo Udine? Pietoso rovesciare verità" - Video
"Scudetto alla Roma?": D'Alema non si trattiene e fa gli scongiuri - Video
Fiorello e Biggio, videoclip tutto da ridere sulle note di 'Mi fanno male i capelli'
Svelate le uniformi di Milano Cortina, il racconto di Malagò - Video
Ecco il kit che scova la droga nei drink, come si usa e cosa scopre - Video
Dall'Ucraina al Medio Oriente, si apre oggi in Canada G7 Esteri con Tajani: videonews dal nostro inviato
Dal carcere all'atelier, Manuel e la sartoria che cambia la vita - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza