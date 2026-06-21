Un altro fine settimana, segnato da una scia di incidenti mortali che coinvolgono giovanissimi, da Senago a Jesolo fino alla tragedia di Savona e Forte dei Marmi. "Troppi ragazzi morti", ha dichiarato il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, annunciando una riunione in settimana sulla sicurezza stradale per affrontare un'emergenza che non accenna a fermarsi.

Tre 17enni morti a Senago: auto con nove giovani finisce nel canale

Drammatico incidente all’alba di oggi, domenica 21 giugno, nel comune di Senago nel Milanese, dove un’Audi con nove giovani a bordo è finita nel canale Villoresi. Il bilancio è devastante: tre 17enni morti – due ragazzi e una ragazza – e sei feriti. Alla guida c’era un 19enne, risultato positivo all'alcoltest: è stato arrestato e ora è indagato per omicidio stradale dalla procura di Milano, che ha disposto le autopsie. Il giovane è piantonato in ospedale. Le vittime – Camilla Copparoni, Lorenzo Benin e Riccardo Provasi – erano tutte di Paderno Dugnano, che ha espresso cordoglio sui canali istituzionali.

Jesolo, auto finisce nel Sile: recuperato il corpo di un 24enne

A Jesolo un’auto è finita nel fiume Sile all’altezza del ponte di via Adriatico. Alcuni presenti hanno tentato di tuffarsi per aiutare eventuali occupanti, ma il veicolo è affondato rapidamente. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di un 24enne, probabilmente il conducente. Sono in corso verifiche per escludere la presenza di altre persone coinvolte.

Savona, muore la 23enne Sofia Barberi: video choc del passeggero dopo l’impatto

A Ceriale, nel Savonese, è morta Sofia Barberi, 23 anni il prossimo 26 giugno, travolta mentre era sul suo scooter insieme a un’amica, ancora ricoverata in prognosi riservata. La tragedia è stata aggravata da un video choc pubblicato sui social da uno dei giovani a bordo della Fiat 500 che ha investito le due ragazze: nel filmato, registrato subito dopo l’impatto, il ragazzo ride e pronuncia frasi agghiaccianti come “questa è morta, abbiamo rotto tutto stanotte”. Il video è diventato virale. Lo stesso giovane, poi, ha pubblicato un messaggio di scuse.

Forte dei Marmi, fermato il conducente del suv dopo la morte del 17enne

Si è costituito a Forte dei Marmi il 27enne del Milanese che, secondo gli investigatori, dopo l’impatto con lo scooter su cui viaggiava Gabriele Martini, si sarebbe allontanato a piedi senza soccorrere. L’incidente è avvenuto tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi, nei pressi del Twiga: il 17enne di Viareggio è morto nonostante i tentativi di rianimazione, mentre l’amico è ricoverato in gravi condizioni a Cisanello. In corso gli accertamenti sulla dinamica, tra cui l’ipotesi di una inversione di marcia del suv poco prima dello schianto.