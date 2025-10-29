circle x black
Cerca nel sito
 

'Indomita, la mia battaglia contro le mafie', il libro di Civita di Russo per sensibilizzare la cittadinanza

L'attuale Vice Capo Gabinetto Vicario della Regione Lazio ha dedicato oltre trent’anni della sua vita alla difesa di collaboratori e testimoni di giustizia

'Indomita, la mia battaglia contro le mafie', il libro di Civita di Russo per sensibilizzare la cittadinanza
29 ottobre 2025 | 15.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Indomita, la mia battaglia contro le mafie”. E' il libro scritto da Civita di Russo che vuole sensibilizzare i cittadini a collaborare con le Forze dell'ordine e ad avere fiducia nelle istituzioni per combattere tutti assieme la criminalità. L’avvocato penalista e attuale Vice Capo Gabinetto Vicario della Regione Lazio, ha dedicato oltre trent’anni della sua vita alla difesa di collaboratori e testimoni di giustizia, con il suo libro accompagna il lettore nelle profondità di un’Italia nascosta, fatta di mafie, pentimenti, processi ed umanità al limite. Un volume che fornisce gli strumenti per delineare il fenomeno mafioso, le sue regole, le aspettative di vita.

“Ho scritto questo libro -spiega Civita Di Russo- perché quando raccontavo quello che facevo, di cosa mi occupavo, c’era sempre interesse da parte degli altri e qualcuno che ripeteva: “Ma perché con queste storie non scrivi un libro…?” Ed alla fine mi sono convinta. È una pubblicazione di cui vado molto orgogliosa, frutto del mio lavoro e del mio impegno personale e quotidiano, delle mie convinzioni. Quando si parla di mafia emerge sempre la necessità di denunciare, da qui il contrasto tra la paura ed il coraggio di superare la paura di esporsi e di andare a denunciare. I primi a dover essere sensibilizzati sono i ragazzi: molto è stato fatto, ma molto c'è ancora da fare”.

Civita Di Russo, con la pubblicazione, si fa spazio tra le voci più autorevoli e autentiche della nuova stagione politica italiana. L’opera, infatti, vuole offrire una testimonianza di valore per il coraggio e la chiarezza con cui è scritta.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
mafia collaboratori testimoni di giustizia Forze dell'ordine
Vedi anche
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"
Parolin: "Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista" - Video
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video
Festa di Roma, De Laurentiis: "Fondi dovrebbero essere dati dopo successo film e non a priori" - Video
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video
Applausi a corteo pro-Pal per Hannoun, aveva giustificato le uccisioni di Hamas - Video
Calderone: "In Manovra 2 miliardi per il lavoro, risorse importanti" - Video
Festa del Cinema di Roma: si chiude con Verdone, Archibugi e Lucio Corsi - Videonews dalla nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza