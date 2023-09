L'influenza 2023 sta per arrivare e produrrà circa 5-6 milioni di casi in Italia. "Come ogni anno, come le tasse, l'influenza arriverà. Anzi, già i primi isolamenti sporadici ci sono stati ed evidenziano la presenza dei virus a cui mira il vaccino. In particolare il virus A/H1N1. Considerando quanto accaduto nell'emisfero australe, dobbiamo aspettarci una stagione invernale di media intensità per quanto riguarda i virus influenzali. Potrebbe voler dire una stima di 5-6 milioni di casi che potremmo avere in Italia, a cui si aggiungeranno quei 10 milioni di forme simil influenzali e purtroppo una presenza anche del Covid", dice il virologo Fabrizio Pregliasco, ricercatore del Dipartimento di Scienze biomediche per la salute dell'università degli Studi di Milano e direttore sanitario dell'Irccs ospedale Galeazzi-Sant'Ambrogio di Milano, tracciando all'Adnkronos Salute il quadro di quella che potrebbe essere la stagione influenzale alle porte.