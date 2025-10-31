circle x black
Cerca nel sito
 

Influenza, Maggi (Spallanzani): "Già arrivata, solo il vaccino evita complicanze a fragili"

Il primo bollettino di stagione della sorveglianza RespiVirNet stima 427mila casi tra il 20-26 ottobre

31 ottobre 2025 | 14.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"E' sempre complicatissimo fare previsioni. L'influenza è già arrivata e sappiamo che avrà impatto sulla salute di molti italiani, ma questo non implica che sarà peggiore degli anni passati. Quello che si può dire, ed è valido ogni anno, è consigliare la vaccinazione. Perché l'immunizzazione permette di superare le problematiche maggiori che il virus influenzale può dare soprattutto in alcune tipologie di soggetti, ad esempio gli immunocompromessi, quindi il vaccino è uno dei presidi di prevenzione più importanti". Così all'Adnkronos Salute Fabrizio Maggi, direttore del Dipartimento di Epidemiologia, Ricerca preclinica e Diagnostica avanzata dell'Inmi Spallanzani di Roma.

Oggi è stato rilasciato il primo bollettino di stagione della sorveglianza RespiVirNet pubblicato dall'Istituto superiore di sanità, che stima "427mila casi di infezioni respiratorie acute nella settimana dal 20 al 26 ottobre", con un'incidenza totale "pari a 7,36 casi per 1.000 assistiti, leggermente più alta, ma sostanzialmente in linea con le stagioni precedenti".

ggiinfluenza

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta influenza Inmi Spallanzani di Roma influenza 2025 2026 influenza come sarà?
Vedi anche
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"
Parolin: "Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista" - Video
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza