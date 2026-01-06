Il messaggio arriva da numeri di cellulare sconosciuti, con un testo formale che può essere interpretato come un avviso affidabile
"Importanti comunicazioni". E' l'esca usata per la truffa del Cup, che ciclicamente torna 'di moda' e sta caratterizzando anche l'inizio del 2026 con sms che invitano a contattare un numero a pagamento per ricevere informazioni rilevanti. Il messaggio arriva da numeri di cellulare sconosciuti, con un testo formale che può essere interpretato come un avviso affidabile: "Si prega di contattare con urgenza i nostri uffici CUP Centro unico primario al numero 893..... per importanti comunicazioni che la riguardano". L'sms può far presa, in particolare su persone anziane o soggetti che hanno effettivamente avuto contatti con strutture ospedaliere per motivi di salute.
La diffusione di messaggi di questo tipo ha spinto diversi enti a avvertire l'utenza. "Si tratta di un raggiro: il messaggio non arriva da Aziende o Enti del Servizio sanitario regionale e, tra l’altro, le numerazioni che iniziano con 899 sono a pagamento e rientrano nella categoria dei numeri a tariffa speciale/con sovrapprezzo. Questo significa che il costo della chiamata non è incluso nel normale piano tariffario del proprio operatore telefonico, ma prevede un costo addebitato a parte. Se ricevete questo SMS, quindi, non richiamate il numero indicato", l'alert diffuso da numerose aziende sanitarie sul territorio nazionale