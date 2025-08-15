circle x black
Infortuni, operatore ecologico muore travolto da moto mentre lavora a Manduria

La vittima si chiamava Pasquale Dinoi, aveva 53 anni. Inutili i tentavi di soccorso

15 agosto 2025 | 14.46
Redazione Adnkronos
Un operatore ecologico è morto mentre svolgeva il suo lavoro a Manduria, in provincia di Taranto, travolto da una moto. La vittima si chiamava Pasquale Dinoi, aveva 53 anni, inutili i tentavi di soccorso

''Con profondo dolore, il sindaco e l’amministrazione Comunale esprimono il loro cordoglio e la più sentita vicinanza alla famiglia, ai colleghi e agli amici dell’operatore ecologico tragicamente scomparso questa mattina mentre svolgeva il proprio lavoro al servizio della collettività'', scrive su Facebook il sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro.

