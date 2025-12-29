circle x black
'Irresponsabili', da Emergency e Ogilvy campagna per chi si fa sentire contro la guerra

Per inaugurare il 2026 nel segno della partecipazione

29 dicembre 2025 | 12.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Emergency, in collaborazione con Ogilvy lancia “Irresponsabili”, una campagna per inaugurare il 2026 nel segno della partecipazione e della pace. "Le azioni hanno sempre un peso, così come le parole. E di parole, verso chi quest’anno è sceso in piazza per la pace, ne sono state dette tante. Incivili, fanatici, irresponsabili: questi sono solo alcuni dei termini utilizzati per descrivere le migliaia di persone che hanno partecipato alle tante manifestazioni per i diritti e per la pace di questi ultimi mesi". E' così che il film di quest’anno di Emergency – dal titolo 'Irresponsabili' - parte proprio "da questo scenario e da quelle stesse parole che una parte dell’opinione pubblica ha usato per chi ha manifestato per la pace. Emergency prende queste parole e ne ribalta il significato, trasformandole in un’ode verso chi è sceso in piazza".

"In un potente monologo, recitato da Elio Germano, gli irresponsabili diventano letteralmente 'coloro che non hanno responsabilità – di una guerra – ma che non per questo rinunciano a voler cambiare le cose'; i provocatori sono tali in quanto 'provocano domande e cambiamenti'; gli estremisti sono 'coloro che sanno che c’è un bisogno estremo di pace'. Non importa quali sono gli insulti: la voce di chi chiede la pace vuole farsi sentire", riferisce una nota di Emergency e Ogilvy sottolineando che si tratta di un messaggio "che ben si lega alle parole del fondatore Gino Strada 'Non è mai troppo tardi per far sentire la nostra voce di cittadini del mondo' e che si trasforma in un augurio per il 2026 e in un invito a non subire la guerra, nostra o di altri Paesi, ma a far sentire con forza la volontà di percorrere una strada diversa".

"Il montaggio essenziale del film amplifica il racconto, mostrando i luoghi della quotidianità – uffici, aule scolastiche, officine – che si sono svuotati mentre la gente era in piazza a manifestare, a sottolineare l’eccezionale risveglio di una coscienza collettiva espressa in moltissimi paesi a livello globale, che non deve essere ignorato Al netto di episodi di violenza che hanno coinvolto una misera percentuale di manifestanti, perché ci si indigna più per chi manifesta contro la guerra?", conclude la nota. Il film è stato distribuito sui canali social di Emergency a livello internazionale e in TV a partire dal giorno 28 dicembre.

Tag
pace guerra manifestazioni diritti
