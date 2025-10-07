circle x black
Ragazza al sole - Fotogramma
07 ottobre 2025 | 09.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Dopo i l freddo arrica l'ottobrata sull'Italia ma le temperature saranno più miti e piacevoli al Nord che al Sud. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma tre fasce "climatiche" nei prossimi giorni: al Nord arriveremo a toccare massime di 24-25°C, ben oltre la media della prima decade di ottobre; al Centro sono previste più o meno le stesse temperature del settentrione ma, in questo caso, saliremo poco oltre le medie e vivremo quasi una fase normale per ottobre.

Di contro, al Sud il termometro e il vento saranno quasi invernali: la burrasca in atto sul basso versante adriatico e ionico continuerà fino a mercoledì, mentre le minime e le massime oscilleranno su valori tipici di fine novembre almeno fino a venerdì.

Attenzione anche al mare che sarà molto mosso o agitato intorno alle Isole Maggiori e al Sud con onde alte fino a 3-4 metri e altre mareggiate sulle coste esposte; al Centro-Nord la situazione, come detto, sarà invece tipica di una bella Ottobrata.

Quest'anno l’Ottobrata arriva dopo uno strano ed anomalo periodo freddo, ventoso e tempestoso: sarà dunque ancora più piacevole stare fuori al sole dell’Autunno, con un piacevole tepore e una sottile brezza che ci accompagneranno nell’osservazione del fantastico “foliage” stagionale.

NEL DETTAGLIO

Martedì 7. Al Nord: soleggiato, mite di giorno. Al Centro: sole prevalente, caldo in aumento sulle tirreniche. Al Sud: veloci piogge in Puglia, irregolari e più rare altrove, forti venti da nord.

Mercoledì 8. Al Nord: sole e clima mite. Al Centro: soleggiato con caldo gradevole. Al Sud: bel tempo, clima mite.

Giovedì 9. Al Nord: sole e clima mite. Al Centro: soleggiato con caldo gradevole. Al Sud: alcune piogge in Sardegna, bel tempo altrove.

Tendenza: fine settimana tutto sommato gradevole.

