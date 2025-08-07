circle x black
Italia nella morsa del caldo, Gardaland apre Legoland Water Park a tutti

Se prima l’accesso era riservato ai visitatori fino ai 17 anni, la nuova policy spalanca le porte del Parco acquatico a chiunque voglia immergersi nell’universo Lego

07 agosto 2025 | 17.57
Redazione Adnkronos
Secondo le previsioni meteo, a partire da oggi l’Italia sarà colpita da un’intensa ondata di calore, con temperature che supereranno abbondantemente i 35°C in gran parte del Paese. Un picco che, secondo gli esperti, potrebbe perdurare fino a metà mese. Con l'anticiclone africano in piena azione, la ricerca di refrigerio diventa urgente, ma senza rinunciare al divertimento!

In questo scenario infuocato, Gardaland spalanca a tutti – senza più limiti di età - le porte di Legoland Water Park Gardaland: il primo parco acquatico tematizzato Lego in Europa.

Un’attesa novità che entusiasma famiglie, adulti, gruppi di amici e fan di tutte le età del celebre mattoncino: finalmente tutti possono immergersi – nel vero senso della parola – in 15.000 mq di scivoli, piscine, aree relax e giochi d’acqua. LEGOLAND Water Park Gardaland si conferma così la destinazione perfetta per affrontare anche le giornate più torride, unendo freschezza e puro divertimento.

"La decisione nasce dall’ascolto diretto del nostro pubblico – spiega Alessandra Zanoni, Direttore Operativo Gardaland Resort – e il gradimento dimostra quanto fosse attesa. Il Water Park è oggi la scelta ideale per vivere momenti spensierati e refrigeranti nelle ore più calde della giornata".

Non tutti lo sanno, ma all’interno del Parco ci sono numerose esperienze indoor, aree climatizzate, zone verdi ombreggiate e fontanelle gratuite — perfette per ricaricarsi tra un’attrazione e l’altra.

Nel comunicato stampa allegato trovate tutti i dettagli e tanti suggerimenti utili per raccontare ai lettori come godersi Gardaland Resort anche nelle giornate più calde — senza rinunciare né al divertimento né alla sicurezza.

