circle x black
Cerca nel sito
 

Scontro frontale nella notte, due morti e un ferito grave a Iglesias

Le vittime due operai di 22 e 51 anni, un 34enne in codice rosso in ospedale

Ambulanza (Fotogramma)
Ambulanza (Fotogramma)
23 novembre 2025 | 10.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Scontro frontale sulla statale 130 a Iglesias, morti i due conducenti e grave un passeggero. L’incidente è avvenuto poco dopo le 3.30 vicino al centro abitato, nel tratto dove la 130 si restringe a una corsia per senso di marcia. Le vittime sono un 22enne alla guida di una berlina e un 51enne al volante di un utilitaria, entrambi operai di Iglesias. È stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere dell’utilitaria un passeggero 34enne. Gli operatori del 118 lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari.

Sul posto, all’altezza del chilometro 54, sono intervenuti i carabinieri di Iglesias, Gonnesa e Villamassargia. Le auto sono state sequestrate e gli inquirenti stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
incidente scontro frontale morti feriti
Vedi anche
Vanoni, l'omaggio del corteo 'Non una di meno' a Roma: partecipanti cantano 'La voglia, la pazzia'
Unicef, 417 milioni di bambini nel mondo vivono in povertà
Bologna, tensione alla protesta contro Virtus-Maccabi: razzi, fuochi d'artificio e idranti - Video
Siracusa, teneva uno scimpanzé in casa legato a una catena: denunciato
Ucraina-Russia, Putin: "Piano Trump può essere base per pace" - Video
Ucraina al bivio, Zelensky e il piano Trump: "Scelte difficili" - Video
News to go
Consumi elettrici e fotovoltaico, il trend in Italia
News to go
Pronto soccorso, l'allarme: "Da gennaio uno su quattro con la metà del personale necessario" - Video
News to go
Black Friday, sconti e offerte in arrivo: come funziona - Video
News to go
Maltempo, dal Nord Europa freddo e gelo sull'Italia - Video
Dybala: "Obiettivo aiutare giovani, in momenti difficoltà tirare fuori qualcosa di più" - Video
Il Papa ad Assisi, arrivato alla Porziuncola per incontrare i Vescovi - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza