(Adnkronos)

La first lady Jill Biden, accompagnata dalla figlia Ashley, è arrivata oggi a Gesso, il piccolo villaggio del messinese che ha dato i natali si suoi bisnonni. La moglie del presidente Usa è stata accolta da applausi e una folla festante che sbandierava le bandierine americane davanti la Chiesa Sant'Antonio Abate, nella piazza principale del villaggio. "E' bellissimo è incredibile, grazie per un benvenuto cosi caloroso. non lo avrei mai immaginato. Come first lady sono riuscita a mettere insieme tutta la comunità italo americana", ha detto. (FOTO)

Nel suo intervento sul palco Jill Biden ha ricordato "i valori di lealtà, del duro lavoro e dello spirito di generosità che i miei bisnonni hanno portato con loro in America sono vivi ancora oggi. Io oggi qui sento calore di casa".

"Più di cento anni fa i miei nonni - aggiunge la first lady - Gaetano e Concetta Giacoppa camminavano per le stradine di Gesso, parlavano con i loro vicini, e guardavano il cielo e le stelle. Poi i miei -bisnonni dissero addio a Gesso e si imbarcarono per gli Stati Uniti con la speranza nei loro cuori. Non avrebbero mai potuto immaginare che nell'arco di tre generazioni la loro bisnipote sarebbe tornata a Gesso come prima First lady con origini italiane. Mia figlia e io siamo stati poco fa nella chiesa di Gesso dove abbiamo visto la registrazione della mia bisnonna nel 1865". "Sono qui oggi perché le luci delle colline di gesso risplendono in tutto il mondo e io sono qui, perché brillano dentro di me", ha aggiunto.

"Nell'arco di due generazioni l'America non era più un posto sconosciuto ma era il posto dove i loro sogni diventavano sempre più grandi ogni decennio. Come first lady sono riuscita a riunire tutta la comunità italo americana così piena di energia. Ho avuto anche l'occasione di servire gnocchi e braciole alla Casa Bianca. "Sono così grata di essere qui a Gesso, guardo questo bellissimo posto, guardo tutti voi e sento il calore di casa per la vostra gentilezza, per il vostro benvenuto così pieno do gioia io lo ricorderò sempre questo giorno e lo terrò caro al mio cuore e se miei bisnonni potessero vederci sarebbero felici ma non perché io sono la first lady ma perché i bis nipoti sono rimasti legati alle loro radici", ha aggiunto.

"Ho portato un regalo per tutti voi. Il mio Stato ha un simbolo che è un albero l'agrifoglio americano quindo offro a Gesso un albero vicino a questo l'agrifoglio europeo. Spero veramente che questo albero rimanga forte per le generazioni future come simbolo di un legame duraturo di Gesso con i suoi figli aldilà dell'oceano. Che possono le nostre radici essere forti possiamo crescere insieme".