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Carburante 'annacquato' infiamma il web, sui social malcontento per le truffe: chiesti più controlli

Rapporto Spin Factor per Adnkronos, 94% esprime valutazioni critiche sui prezzi

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07 agosto 2026 | 15.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dal prezzo alle frodi, c'è diffuso malcontento, su web e social, sul tema dei carburanti: è quanto emerge dal rapporto realizzato in esclusiva per Adnkronos da Spin Factor, società leader a livello nazionale nella consulenza strategica e analisi dei dati, attraverso Human, la propria esclusiva piattaforma di social listening AI driven.

L'analisi delle conversazioni web e social avvenute tra il 5 e il 7 agosto dedicate al tema dei carburanti restituisce un quadro di diffuso malcontento. Il prezzo della benzina continua a essere percepito - fotografa il rapporto - come uno degli indicatori più immediati dell'aumento del costo della vita e della riduzione del potere d'acquisto delle famiglie, soprattutto in concomitanza con le partenze estive. Il sentiment sul tema generale dei prezzi al consumo risulta fortemente negativo: il 94% delle conversazioni esprime valutazioni critiche, contro appena il 6% di sentiment positivo. Tra le emozioni prevalgono frustrazione (39%), preoccupazione (28%) e sfiducia (16%), a testimonianza della convinzione diffusa che il costo del rifornimento continui a incidere in maniera significativa sui bilanci familiari.

L'attenzione degli utenti si è concentrata anche sul fenomeno delle frodi nel settore dei carburanti e dopo le notizie di un boom di motori con il carburante annacquato, al centro di un'inchiesta dell'Adnkronos nella Capitale. Anche su questo fronte emerge un quadro fortemente negativo: l'88% delle conversazioni esprime sentiment negativo, mentre il 12% è positivo. Le emozioni prevalenti sono preoccupazione (37%) e indignazione (30%), segno di un diffuso timore per i possibili danni ai veicoli e per la tutela dei consumatori. Le richieste più ricorrenti riguardano l'intensificazione dei controlli, sanzioni più severe nei confronti dei responsabili e un rafforzamento della vigilanza lungo tutta la filiera distributiva.

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Carburanti controlli frodi web social
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