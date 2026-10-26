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La pediatra Gasperini: "Dove forniamo una cura dobbiamo anche prenderci cura"

Serena Gasperini - Adnkronos
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26 ottobre 2026 | 17.44
Redazione Adnkronos
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“Offrire un percorso dedicato alle famiglie che assistiamo è importantissimo perché, laddove forniamo una cura, dobbiamo anche prenderci cura. Le famiglie vengono da noi in cerca di aiuto, ascolto e comprensione”. Lo ha detto Serena Gasperini, pediatra della Fondazione Mariani, in occasione della presentazione di “Vite in campo”, il docufilm scritto e diretto da Donatella Romani e Roberto Amato e prodotto da Telomero Produzioni con il contributo non condizionante di Chiesi Italia.

“Anche laddove non ci sono cure specifiche, poter fare un percorso insieme è importante. Può essere in salita o in discesa, dipende dai punti di vista, ma se lo facciamo insieme è molto più bello e appagante. Soprattutto riusciamo a imparare gli uni dagli altri molte cose e a darci quell’energia e quella motivazione per poter andare avanti”, ha concluso Gasperini.

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