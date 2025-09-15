La Regione Lazio illuminata di verde per la Giornata della celiachia

Nella serata di oggi, il palazzo della Regione Lazio di via Cristoforo Colombo si è illuminato di verde in occasione della prima Giornata Regionale della Celiachia, istituita con la legge regionale n. 7 del 26 giugno 2025. L’iniziativa accende i riflettori su una patologia che coinvolge migliaia di cittadini: la malattia celiaca e la sua variante, la dermatite erpetiforme.

L’illuminazione in verde, colore simbolo della speranza e della consapevolezza, rappresenta un gesto di forte impatto visivo per sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere una maggiore conoscenza della celiachia, una condizione autoimmune che richiede attenzione, diagnosi precoce e un supporto concreto alle persone che ne sono affette.

"Il Lazio sceglie di essere al fianco delle persone celiache con una legge, la numero 7 del 26 giugno 2025, che fa da apripista in Italia: una normativa che mette al centro i diritti, la salute e la qualità della vita", ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. "Non un gesto simbolico, ma un impegno concreto: un Piano triennale dedicato, la formazione di medici e pediatri, sportelli informativi nei distretti sanitari, l’utilizzo della telemedicina per rendere cure e monitoraggi più accessibili, campagne di sensibilizzazione nelle scuole e una mappa delle strutture di ristorazione con opzioni senza glutine. Con questa legge - ha sottolineato - il Lazio diventa all’avanguardia, costruendo un sistema che garantisca non solo cure adeguate, ma anche una vita quotidiana e sociale più serena e inclusiva alle persone celiache e alle loro famiglie. A coronare questo impegno, in occasione della Giornata regionale della celiachia, il palazzo della Regione Lazio si illumina di verde: un simbolo che ricorda a tutti che la celiachia non è un tema marginale, ma una realtà che merita attenzione costante e impegno quotidiano".